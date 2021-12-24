傳收購遠東旗下電子票證 全聯：並無此事

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（中央社記者曾智怡台北24日電）媒體報導全聯「全支付」繼與全家「全盈支付」結盟後，全聯計畫收購遠東集團旗下遠鑫電子票證HappyCash有錢卡；全聯今天表示，並無此事，將持續聚焦零售經營。

全家便利商店與全聯福利中心分別投資「全盈支付」與「全支付」，於今年6月獲准設立專營電子支付機構經營電子支付業務，搶進電子支付市場，並於近日宣布實施「通路共享」的策略結盟。

媒體報導，全聯正積極接洽遠東集團，計畫收購旗下遠鑫電子票證（HappyCash有錢卡），若交易完成，不只全聯福利卡能搭捷運、公車，全聯、全家及遠東三強結盟，勢必對統一超造成更大壓力。

對此，全聯今天透過新聞稿澄清，並無此事，將持續聚焦零售經營，提供消費者完善且便利的消費購物體驗。

遠東集團旗下遠鑫電子票證，在2014年獲金管會核准成立，發行的票證為HappyCash有錢卡，可應用在北捷等大眾運輸系統、遠東關係企業等，並與遠銀、玉山、華南等銀行合作發行聯名卡。（編輯：楊凱翔）1101224