桃園申請新建38所公共化幼兒園 4年可增227班

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桃園市政府申請新建38所公共化幼兒園，預計110至113年可增加227班，如桃園市大和非營利幼兒園已於110年落成開辦。（桃園市政府教育局提供）中央社記者許秩維傳真 110年12月27日

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（中央社記者許秩維台北27日電）教育部今天表示，截至今年11月，已核定16個縣市申請新建124所公共化幼兒園，如桃園市政府申請新建38所公共化幼兒園，預計110至113年可增加227班。

教育部今天新聞稿指出，為持續擴大公共化教保服務，國民及學前教育署規劃提前至112年（106至112年）達成累計增設3000班的目標，是過去16年（89至105年）的2.2倍，也是歷年來最大規模的增班量能。

國教署提到，為符合家長對於政府增加公共化供應量的期待，除了盤整既有空餘空間設置幼兒園外，對空間不足者，則爭取前瞻基礎建設特別預算及編列「少子女化對策計畫（107-113年度）」預算，補助縣市政府新建公共化幼兒園，以紓解空間不足困境。

根據教育部資料顯示，截至今年11月，已核定16個縣市，預計新建124所公共化幼兒園，增加超過1.6萬名幼兒就讀公共教保服務的名額，如桃園市政府申請新建38所公共化幼兒園，預計110至113年可增加227班，其中大和及國強非營利幼兒園已於今年落成開辦。

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國教署表示，為打造更適合幼兒學習的場域，在核定補助縣市政府新建公共化幼兒園時，要求規劃過程有幼教幼保專家參與，以幼兒角度規劃設計；以桃園市國強非營利幼兒園為例，整體配置及素材運用以自然為原則，並配合課程需求，規劃能幫助幼兒自主發展遊戲、從遊戲中學習的建築。

另外，為提供更多幼兒就讀公共化教保服務的機會，國教署在核定新建公共化幼兒園時，更以規劃未來增班為目標，預留園舍空間做為未來增班使用；以桃園市大和非營利幼兒園為例，在配合擴大公共化政策及家長需求下，將園內原有教保活動室做為增班空間，以提供更多幼兒就讀機會。（編輯：謝雅竹）1101227