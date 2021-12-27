藝術教育貢獻獎出爐 梁秀中廖年賦獲終身成就獎

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（中央社記者許秩維台北27日電）教育部今天頒發藝術教育貢獻獎，前台師大藝術學院院長梁秀中長期投入美術教育推廣與育才，前台藝大教授廖年賦成立管絃樂團，提供學子展演舞台，兩人獲頒終身成就獎。

為表揚長期投注藝術教育且有卓越貢獻者，教育部舉行第8屆「藝術教育貢獻獎」頒獎典禮，包含「終身成就」、「績優團體」、「績優學校」、「教學傑出」、「活動奉獻」等獎項，共有28個團體、16人獲獎。

前台灣師範大學藝術學院院長梁秀中行政資歷豐富，協助建置國內相關文化藝術法規、制度，並參與國際美展及美教會議，為台灣發聲，在藝術教育奉獻超過40年，可說是文化教育交流的先鋒，獲頒終身成就獎。

梁秀中接受中央社記者訪問時表示，早年為了推廣美術教育，培育下一代人才，她積極促成美術實驗班的成立，時至今日，已有多所中小學成立美術班，為藝術教育培育諸多人才。

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隨著科技日新月異，藝術教育也受到影響。梁秀中舉例，現在透過網路教學也可學鋼琴，這對偏鄉或沒有鋼琴的學生來說，是一種學習輔助，但藝術教育始終需要有人投入和推廣；她也希望生活藝術化、藝術生活化，就像一份普通的炒飯，經過擺盤裝飾後，就能提升質感。

同樣獲頒終身成就獎的前台灣藝術大學教授廖年賦，在中國文化大學、台灣師範大學等校任教逾30年，尤其在小提琴和指揮專業上，培養出許多優秀學生；廖年賦於民國57年成立「世紀學生管絃樂團」，提供學子展演舞台，樂團更多次出國演出，為台灣拓展藝術外交。（編輯：管中維）1101227