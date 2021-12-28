更多編輯台推薦新聞：
疫苗數位證明怎麼申請？入境哪些國家可用？QA一次看
生活

疫苗數位證明怎麼申請？入境哪些國家可用？QA一次看

日本大雪照片直擊 電車開門竟見雪牆、麥當勞叔叔只露半顆頭
國際

日本大雪照片直擊 電車開門竟見雪牆、麥當勞叔叔只露半顆頭

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台股大漲147點收18196.81點 收盤續寫新高紀錄
首頁 / 生活

110學年度大專新生註冊率公布 7校低於6成

2021/12/28 10:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北28日電）少子女化衝擊大專招生，教育部今天上午公布110學年度大專全校新生註冊率，共7校低於6成，比109學年度（12校）減少，以東方設計大學不到2成最低。

根據「大專校院校務資訊公開平台」最新統計，110學年度新生註冊率低於6成的學校包括中華科技大學（57.18%）、遠東科技大學（50.14%）、華夏科技大學（49.41%）、明道大學（43.77%）、聖約翰科技大學（40.46%）、台灣首府大學（38.18%）、東方設計大學（19.06%）等7校。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

如和近年數據相較，聖約翰科技大學和台灣首府大學已連續3年新生註冊率不到6成，而明道大學、遠東科技大學、東方設計大學則是連續2年新生註冊率不到6成。

過去註冊率連續2年未達6成且學生數少於3000人，是「專案輔導學校」的指標之一，但教育部去年已修改「教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則」第3條，註冊率已不再是專輔學校的指標。（編輯：張雅淨）1101228

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族