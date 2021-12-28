110學年度大專新生註冊率公布 7校低於6成

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（中央社記者許秩維台北28日電）少子女化衝擊大專招生，教育部今天上午公布110學年度大專全校新生註冊率，共7校低於6成，比109學年度（12校）減少，以東方設計大學不到2成最低。

根據「大專校院校務資訊公開平台」最新統計，110學年度新生註冊率低於6成的學校包括中華科技大學（57.18%）、遠東科技大學（50.14%）、華夏科技大學（49.41%）、明道大學（43.77%）、聖約翰科技大學（40.46%）、台灣首府大學（38.18%）、東方設計大學（19.06%）等7校。

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如和近年數據相較，聖約翰科技大學和台灣首府大學已連續3年新生註冊率不到6成，而明道大學、遠東科技大學、東方設計大學則是連續2年新生註冊率不到6成。

過去註冊率連續2年未達6成且學生數少於3000人，是「專案輔導學校」的指標之一，但教育部去年已修改「教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則」第3條，註冊率已不再是專輔學校的指標。（編輯：張雅淨）1101228