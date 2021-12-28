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雪區事故多 合歡山員警宣導雪鏈重要性

2021/12/28 11:30（12/28 12:46 更新）
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合歡山雪季正式展開，花蓮縣警察局新城分局28日表示，為確保雪區內行車安全，合歡山武嶺的東西兩側均設有雪鏈管制站，無論是從東側大禹嶺還是西側昆陽上山的賞雪遊客，均需經過管制站人員的檢查是否加裝雪鏈才可上山。（花蓮縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 110年12月28日
合歡山雪季正式展開，花蓮縣警察局新城分局28日表示，為確保雪區內行車安全，合歡山武嶺的東西兩側均設有雪鏈管制站，無論是從東側大禹嶺還是西側昆陽上山的賞雪遊客，均需經過管制站人員的檢查是否加裝雪鏈才可上山。（花蓮縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 110年12月28日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣28日電）合歡山區昨天凌晨開始飄雪，宣告合歡山雪季正式展開，相較今年初首波瑞雪在1月8日降下，提早13天。警方呼籲民眾，上山車輛勿忽視加裝雪鏈的重要性，否則將付出慘痛代價。

花蓮縣警察局新城分局今天表示，確保雪區內行車安全，合歡山武嶺的東西兩側均設有雪鏈管制站，無論是從東側大禹嶺還是西側昆陽上山的賞雪遊客，均需經過管制站人員的檢查是否加裝雪鏈才可上山。

昨天仍發生多起車輛打滑受困意外，員警忍著凍僵的雙腳，疲於奔命排除受困事故；由於事件大多是住在松雪樓或是在雪區內車宿的遊客，沒有料到這波雪來的又急又厚，措手不及，所以沒有備足符合規格的雪鏈，以致欲經過水晶宮陡坡路段時紛紛發生打滑，無力爬上陡坡而受困。

還有就是馬力不足的2輪驅動車，當要爬上台14甲線32K的陡坡時，就算是裝了雪鏈、打低速檔、車內乘客下車減重，也是望坡興嘆，只見雪鏈輪胎在雪地裡快速空轉仍原地不動，最後只能請業者前來拖吊。

另外有些民眾的車輛輪框經過改裝，輪幅變寬，以致輪胎與避震器或是三角架之間的間隔變窄，雪鏈無法裝設，冒險涉雪的結局就是打滑受困，最後還是請求拖吊一途。

新城警分局指出，雪季長達2個月，還有幾波降雪無法預料，長期在雪區執勤的合歡派出所員警呼籲，遊客務必遵守加裝雪鏈、4驅車首選、老車勿上山、車內勿載重、行前先保養車輛等原則，才能平穩地行駛於雪區，暢覽合歡雪景。

合歡所員警分享一個案例，今年初在台14甲線38.85K落鷹山莊下方背陽面的山坳小坡處，因急凍形成冰面，滑溜異常，氣候變化莫測猝不及防，員警獲報後到場實施通行管制，並通知雪鏈業者到場協助。

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在等待期間，一輛9人座休旅車趕著下山，不顧員警的勸阻，仗著多年行駛雪區的經驗，逕自行駛冰面，結果後輪失控打滑，整車右後方大力甩撞護欄，待駕駛人下方查看，臭著一張臉抱怨，初估大約要花40萬元的修復費，最令駕駛人氣結的是，雪鏈業者在3分鐘後就趕到現場，實在是得不償失。

合歡派出所呼籲，上山民眾遇到受困狀況時，聽從員警的建議，也勿節省雪鏈的費用，以免因小失大，一掃遊興。（編輯：黃世雅）1101228

合歡山雪季正式展開，吸引許多民眾上山賞雪，警方呼籲，車輛在雪區行駛勿忽視加裝雪鏈的重要性，以免因小失大，一掃遊興。（花蓮縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 110年12月28日
合歡山雪季正式展開，吸引許多民眾上山賞雪，警方呼籲，車輛在雪區行駛勿忽視加裝雪鏈的重要性，以免因小失大，一掃遊興。（花蓮縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 110年12月28日
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