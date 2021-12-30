北市抽驗生鮮蔬果農藥殘留 茼蒿等5件不合格

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台北市衛生局30日公布11月生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，包含愛買忠孝店的茼蒿在內，共有5件不符合規定。（台北市衛生局提供）中央社記者陳昱婷傳真 110年12月30日

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（中央社記者陳昱婷台北30日電）確保民眾食安，台北市衛生局11月至各市場、超市、餐飲店等抽驗生鮮蔬果殘留農藥，發現有5件不符合規定，包含City'Super的青江白菜、愛買的茼蒿等，均已要求業者下架。

台北市衛生局今天公布11月生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，共至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗50件蔬果產品的殘留農藥，結果發現有5件不符合規定，不合格率達10%。

衛生局指出，不合格產品包含愛買忠孝店的茼蒿、City'Super復興SOGO店的青江白菜、第一果菜批發市場501號攤的茼蒿及青江菜、萬華區富民路攤商集中區111號前的蚵白。

衛生局表示，這5件不合格產品的來源均為外縣市，除通知販售業者下架產品外，也移請所轄衛生局及農政單位，裁處來源廠商新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰，並輔導農民正確田間施藥。

此外，由於其中2件不合格產品為第一果菜市場的攤商，已通知台北農產運銷公司處理，並加強查驗進場交易蔬果及不合格產品供應業者。

衛生局提醒，民眾可優先選購當季蔬果，在食用或烹調蔬果前，先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10至20分鐘，接著再用流動清水沖洗2至3遍，並在烹煮時將鍋蓋打開，以降低農藥殘留。（編輯：李錫璋）1101230