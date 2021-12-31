元旦連假首日 蘇花車潮湧現多順暢

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元旦連假首日，中橫公路31日湧現出遊車潮，山區道路車多但順暢，花蓮新城警分局在合歡山沿線景區實施交通管制。（新城警分局提供）中央社記者張祈傳真 110年12月31日

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（中央社記者張祈花蓮縣31日電）元旦3天連假首日，蘇花路廊清晨5時多湧現南下車潮，宜蘭蘇澳端車多，時速約40公里，其餘路段順暢，公路總局預估車多狀況午後會稍緩；台8線中橫公路合歡山景區交通順暢。

依公路總局第四區養護工程處統計，蘇花路廊清晨5時起湧現南下車潮，每小時交通量約維持900到1100輛。截至上午10時，宜蘭往花蓮南向車流量8036輛，北上方向1125輛。預估今天蘇花路廊南下方向車流量仍有約8000輛通行需求，相較去年元旦連假交通量增加約22%。

目前車多路段為台9線蘇澳至東澳南下路段(106K~113K)；旅行時間方面，上午10時蘇澳至崇德經蘇花改南下旅行時間約115分，經台9丁線旅行時間約130分，建議往花蓮方向用路人可多加使用蘇花改路段。

第四區養工處金岳工務段長張芯瑋指出，蘇花路廊南下車流自清晨5時起湧現，車多路段集中在宜蘭蘇澳端，平均車速約40公里，其餘路段交通順暢，都能維持50至60公里，車多狀況預計中午後就會趨緩。

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元旦假期花蓮旅宿平均訂房率逾9成，花蓮縣警局新城分局和平所長王祝光今天指出，昨晚起蘇花路廊（蘇花公路改善路段與舊蘇花公路）南下車流增多。加派警力在台泥DAKA園區、台9線145公里處等花蓮端重要路口實施疏導。

另外，合歡山景區也有出遊車潮，新城警分局指出，天氣乾冷，山區路面沒有結冰，山區車潮雖多，不至於壅塞，各景區都派駐警力實施交管，呼籲民眾遵守引導，切勿違規停車，影響道路通行。（編輯：孫承武）1101231