東京鐵塔台灣美食活動 國旗光雕讓人熱血沸騰

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（中央社記者楊明珠東京3日專電）東京鐵塔台灣祭（美食活動）昨晚SHOW國旗光雕，讓許多前來享受台灣美食的遊客感受到濃濃的台灣味，尤其是旅居日本的台僑很感動，在寒天中覺得熱血沸騰。

東京鐵塔台灣祭活動2021年12月3日登場，舉辦到2022年1月16日，昨晚6時（台灣時間5時）舉辦名為「東京鐵塔台日架橋點燈」儀式，這是東京鐵塔繼去年1月之後，第2度以中華民國國旗顏色鑽紗光雕，很多旅日的台灣僑胞看了很感動；日本遊客大讚「好美」。

主辦單位獲得台南市政府的合作，在東京鐵塔點燈儀式的同時，台南新光三越百貨公司外牆也打燈，隔海相輝映，讓台日友誼升溫。

東京鐵塔台灣祭（美食活動）2日晚間實施中華民國國旗顏色光雕，同時台南的新光三越百貨也打出充滿喜慶的燈色，搭起台日友誼橋樑。（台南市府提供）中央社記者楊明珠東京傳真 111年1月3日

東京鐵塔2日晚間舉行中華民國國旗色彩的點燈儀式，駐日代表處副代表李世丙（右）、駐橫濱辦事處處長張淑玲出席，期盼疫情早日平息，日本民眾可到台灣旅遊。中央社記者楊明珠東京攝 111年1月3日

駐日代表處副代表李世丙、僑務組長謝延淙、駐橫濱辦事處處長張淑玲、橫濱市議會日華親善議員連盟會會長橫山正人、台灣祭執行委員會委員長片岡健一、顧問張維正、TOKYO TOWER公司主管、南僑集團日本董事長陳怡文等人出席點燈儀式。

李世丙對中央社表示，看到東京鐵塔點上國旗色的燈光內心非常感動，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，日本的朋友們沒辦法去台灣，藉由國旗點燈及台灣美食活動，可讓很多無法去台灣的人一解思念台灣的情愁。期盼疫情早日平息，日本的朋友們都能到台灣旅遊。

張淑玲表示，台灣祭的活動去年在橫濱紅磚倉庫也舉辦過，這一晚她邀橫濱市、神奈川縣有多名議員跟到東京鐵塔下參加國旗點燈儀式，能在過年期間一同享受點上國旗顏色燈光的歷史性的一刻，讓她感到很高興。

東京鐵塔台灣祭（美食活動）2日晚間實施中華民國國旗光雕。這是繼去年1月之後，第2度實施國旗光雕，象徵台日友好。中央社記者楊明珠東京攝 111年1月3日

她說，去年夏天台灣祭曾在橫濱的知名景點紅磚倉庫舉辦，此外，去年11月橫濱台灣商會在橫濱市政府大廳舉辦「台灣週」活動，預定今年10月3至7日舉辦。

張淑玲說，所有在日本的朋友應該都會感受到「台灣熱」升溫的情況，台日關係確實愈來愈好。她說，很感謝日本提供了約420萬劑疫苗協助台灣防疫，樂見台日的疫情都獲得控制，相信重啟交流指日可待。

台日混血的歌手洸美（hiromi）、司儀雪希（yuki）受邀在點燈儀式上表演歌曲。曾在台灣住過18年的洸美說，2019年的台灣祭主辦單位希望她能為台灣祭製作主題曲，於是她把對台灣的回憶全寫出來，製作了名為「美麗寶島」歌曲。內容包括台灣的美食、人情味，作詞夾雜中文、日文、台語。

東京鐵塔台灣祭（美食活動）2日晚間舉辦台日架橋點燈儀式，這是繼去年1月後，第2度施以中華民國國旗顏色鑽紗光雕。台日混血的歌手洸美（左）、司儀雪希演唱「美麗寶島」等歌曲。中央社記者楊明珠東京攝 111年1月3日

她說，雪希常擔任台灣祭活動的司儀，考慮2人要在舞台一同表演，於是她就製作可一唱一合的曲子。畢竟是慶典活動，所以她希望和客人一起炒熱氣氛，唱唱跳跳，因此也設計了簡單的動作可帶動唱。

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雪希說4年前擔任台灣祭的司儀，但這2年受到疫情影響，幾乎沒機會可帶動唱。她說，東京鐵塔點燈秀出台灣的國旗顏色，實在太美了，回家途中會回眸多望幾眼。

東京鐵塔台灣祭活動的美食上個月被日本的TBS電視台報導說，胡椒餅、炸雞排等道地台灣口味的美食逾30種，讓「台灣通」垂涎三尺。尤其是台灣通才知道的美食，像是發祥於台南的擔仔米粉、大腸包小腸等，這些在日本很難品嚐到。（編輯：高照芬）1110103

東京鐵塔台灣祭（美食活動）舉辦到16日為止，新年期間吸引許多「哈台族」前來享受台灣美食，一解對台灣的情愁。中央社記者楊明珠東京攝 111年1月3日

東京鐵塔台灣祭（美食活動）提供逾30種台灣小吃，讓將近2年無法去台灣觀光的日本遊客可以一解對台灣的思念。此活動舉辦到1月16日。中央社記者楊明珠東京攝 111年1月3日