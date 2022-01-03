青年體驗學習計畫 邀高中應屆畢業生探索興趣

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（中央社記者許秩維台北3日電）教育部今天表示，「青年教育與就業儲蓄帳戶方案—青年體驗學習計畫」即日起受理報名，歡迎高中應屆畢業生透過2或3年自主學習，探索性向與興趣。

教育部新聞稿指出，為了讓學生進入大學前能多方面探索性向與興趣，教育部跨部會合作推動「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，其中青年體驗學習計畫鼓勵高中職應屆畢業生自行提出國內外2年或3年企劃並進行體驗學習，拓展生活體驗學習面向，探索自我及生涯。

參與109年青年體驗學習計畫的王若穎分享，自己喜歡充實的生活與寫作，並對廣告業產生興趣，但又擔心僅是個人想像，加上自己是三分鐘熱度的人，因此想透過計畫測試是否真想走廣告這條路，決定高中畢業後參與「青年體驗學習計畫」，花2年時間探索。

王若穎提到，她很享受自主學習的樂趣，除了參與各式培訓與講座，也到大學旁聽廣告相關課程。她認為廣告人應接觸多元主題，培養對社會的敏感度，作品才能打動人心，因此也投入許多服務工作，讓她學會觀察社會需要什麼，透過體驗學習，她更確定未來要走廣告路。

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除了既有學習外，王若穎積極進修英語檢定，並於去年10月飛往以色列巴哈伊世界中心學習，之後也將見習社區服務相關事務。在國外體驗過程中，她更感受到英文的重要性，除了必須了解對方想告知的訊息，也須讓自己的想法清楚表達給對方。

青年署表示，「青年體驗學習計畫」可協助青年開拓視野、探索自我及發展未來生涯志向，鼓勵擁有夢想的青年勇於實踐，朝理想邁進，111年度計畫於3月16日截止報名，歡迎有興趣的高中職應屆畢業生參加。（編輯：管中維）1110103