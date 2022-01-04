年節將屆業者祭異國料理沙公龍蝦 搶食年菜大餅

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（中央社記者余曉涵台北4日電）農曆春節將屆，各家餐飲業者紛紛祭出年菜，為了搶食年菜市場大餅，不僅有異國各式各樣的年菜料理，還有業者主打2隻總重量超過1公斤的沙公等名菜，盼能獲得民眾青睞。

農曆年節即將到來，為搶攻年菜消費大餅，不少餐飲業者推出的年菜品項也求新求變，除了有不少異國料理年菜可以選擇外，也加碼使用龍蝦、沙公等食材。

台北晶華酒店發布新聞稿表示，預估今年民眾在家用餐需求大增，因此在多款應景的中式套餐佳餚上，也新增一系列加菜菜單，像是米其林餐盤推薦餐廳晶華軒主廚鄔海明最為拿手的生磨杏汁花膠湯、迎彩紅龍蝦泡飯，選用自菲律賓進口、兩隻總重量超過1公斤的鮮活大沙公製成的乾燒沙公滿堂紅等3大名菜。

瓦城泰統集團則是主攻常溫年菜，瓦城泰統集團表示，旗下4品牌今年為不同規模團圓宴推出經典必吃的年菜外帶套餐，「瓦城」與「非常泰」年菜外帶套餐，除了招牌原味月亮蝦餅外，還有冬粉鮮蝦煲、檸檬清蒸魚與辣炒牛或豬肉等，還有3道新年限定菜色，包括綠咖哩什蔬鐵板香辣雙鮮、開運酸辣海鮮鍋；跨菜系中式料理「時時香」年菜外帶套餐，則有黃金上湯獅子頭、剝皮辣椒燉雞湯、3.5杯雞、阿婆紅燒肉等經典創意台菜，1010湘則有神仙孜然肋排骨、霸王魚頭、松子年糕牛肉及結合滋補中藥香氣與濃白湯頭的療癒暖心煲湯一罐香等。

礁溪老爺酒店也瞄準年菜餐飲商機，推出圍爐宴及外帶年菜，圍爐宴端出佛跳牆、八寶雞、午仔魚、櫻花蝦米糕等11道美味料理，除夕檔期目前已經客滿；9款外帶年菜部分，則看好小家庭市場也推出4道組合年菜等。

饗賓餐旅集團則相中今年年菜的外帶市場，首度在旗下「饗在家」平台開賣冷凍年菜，菜色包含御品干貝砂鍋雞湯、黃金富貴殿金鯧、滿饌鮮鮑佛跳牆、開運梅干燒蹄膀、干貝荷葉吉祥雞米糕、百香匯聚牛三寶、雙饗奇雞拼盤等；「饗食天堂」、「開飯川食堂」、「饗泰多」及「真珠 台灣家味」等同步推出現做現取外帶年菜，像是「真珠 台灣家味」再度匯整台灣阿嬤的過年手路菜組；開飯川食堂則是規劃鴛鴦雙醬鹽焗雞等經典菜色等。

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麗緻餐飲集團則表示，預估今年民眾在家聚餐的機會多，因此旗下亞緻餐飲麗緻坊針對小家庭推出6到8人份量的冷凍外帶年菜，包含用曬乾扁尖筍、時令綠竹筍與五花文火慢煮的老少筍燒肉、融匯黑蒜、川芎、當歸等複方中藥材燉煮的黑蒜雞湯煲全雞等。

淡水福容飯店則推出常溫年菜，廚藝總監阿基師堅持食材新鮮，從除夕到初五皆可取餐，「阿基師觀海茶樓」推「大吉大利套餐」，包含「阿基師五福拼盤」有五香豬腱、冰糖金棗、蒜苗烏魚子、五味小卷、胡麻鴨胸等，清爽開胃；另外還有「吉祥如意套餐」、「一品鮑魚干貝佛跳牆」、「北菇蠔汁燴烏蔘」、「豪華海陸大餐」、「奢華海陸大餐」、「義式香料爐烤全雞」、「蜜汁燒烤聖路易排」、「普羅旺斯紙包海鮮」等名菜，讓民眾在家就能品嚐美味異國料理。（編輯：卞金峰）1110104