帕金森、癲癇新藥最快2月納健保 估近萬患者受惠

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（中央社記者張茗喧台北4日電）健保署近日開會，決議將帕金森氏症、癲癇新藥納入給付，估每年最多9000名患者受惠；另外，這次也納入注射劑型肺炎藥物，並擴增乾癬性關節炎、A型血友病等用藥，最快2月實施。

衛生福利部中央健康保險署日前召開「全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議」，決議擴大給付多項藥品，包括治療肺炎、活動性乾癬性關節炎、僵直性脊椎炎、血友病、帕金森氏症、癲癇等藥物。

健保署醫審及藥材組科長連恆榮表示，國內107年起將國內自行研發的社區性肺炎（含nemonoxacin成分）膠囊劑型藥品納入健保給付，但考量急重症型患者不易口服藥品，此次特別將注射劑型也納給付，有助於在患者肺癌初期增高體內藥物血中濃度，快速控制病情，每年約300名至7000名患者受惠。

連恆榮說，隨著老年人口持續增加，帕金森氏症患者人數也逐漸增加，這次也決議將帕金森氏症新藥（safinamide）納入給付，預估每年1000名到5000名病患受惠，減輕家屬照護患者的負擔。

另一款納入給付的是癲癇用藥，連恆榮指出，由於國際治療指引都認為第2代抗癲癇藥品對新發作的局部癲癇病人有效，因此決議給付對腦中突觸囊泡蛋白2A具高度選擇性的注射劑型新藥，可用於16歲以上連續發作或重積狀態患者，每年將助700名至4000名癲癇患者控制病情。

連恆榮說，一款治療活動性乾癬性關節炎的生物製劑藥品，原本僅給付第二線治療，但據最新臨床結果，此藥用於未曾接受生物製劑的患者同樣有效，因此決議提前至第一線治療，並擴大給付僵直性脊椎炎患者使用，可望緩解症狀且療效可維持1年，每年約可嘉惠1200名至2800名病患。

此外，連恆榮表示，這次也放寬嚴重A型血友病預防性治療藥品的用法及用量規定，方便臨床醫師依據病人病情調整用藥。

連恆榮指出，這次納入的新藥、放寬給付的藥品雖多，但因部分可取代現有治療，且健保將與廠商協議風險分攤，初估5年內整體財務影響最多新台幣2億元，最快今年2月實施。（編輯：張芷瑄）1110104