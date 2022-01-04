王國材：台鐵新車從嚴驗收 113年簡化成2車種

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交通部長王國材（前中）4日下午到台鐵局七堵機務段，聽取現場簡報及視察車輛維修作業情形，並指出盼透過EMU900、EMU3000型列車，在民國113年將23種車種簡化，最終分為2種，一種是區間車、一種是城際列車，減輕維修人員負擔。中央社記者王朝鈺攝 111年1月4日

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（中央社記者王朝鈺基隆4日電）針對台鐵近期車輛故障頻傳，交通部長王國材今天說，EMU900和EMU3000新車會以最嚴謹態度驗收，希望透過這2款列車，在民國113年將目前23種車種簡化，最終分為2種。

王國材下午前往台鐵局七堵機務段，聽取現場簡報及視察車輛維修作業情形，接受媒體聯訪時表示，台鐵有23種車種，零件有4萬多個，維修非常辛苦，新的車種引進就要馬上瞭解車輛狀況。

王國材說，希望透過EMU900、EMU3000在民國113年將23種車種簡化，最終分為2種，一種是區間車，一種是城際列車，減輕維修人員負擔，在車輛汰舊換新前，也會要求加強相關維修標準作業程序和縮短零件更換週期。

王國材表示，這幾天台鐵車輛故障比較多，昨天他已召開會議，對於4款舊車EMU500區間車、莒光號、復興號、PP自強號故障率特別高，已要求台鐵針對動力改造議題和零件更換週期必須縮短，並加強標準作業程序等。

王國材指出，新車EMU900、EMU3000還沒驗收，但最近有些狀況，希望台鐵在這段時間一定要用最嚴謹態度找出所有問題，在未達到完全沒有問題前不准通過驗車。至於何時可驗收完畢？王國材說，雖然車輛已投入營運，但一定要把所有問題找出來，「我覺得不用急」，讓國人能有可以信任的車輛比較重要。

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被問到基隆捷運進度，王國材指出，台北市、新北市和基隆市3名市長都已確定（路線），交通部正將綜合規劃結案，可能這1、2個星期內就會結案，之後會在地方舉辦說明會，接下做環境影響評估，大概還有一年的環評時間，最後將綜合規劃和環評報告送行政院核定。

另外，有關台鐵改革和公司化，王國材說，會繼續和台鐵工會溝通，工會的確對很多措施有想法，不過慢慢已有些共識，至少對於條文已進入討論，立法院休會期間，他會把台鐵安全改革和組織改革作為重要的事情。（編輯：李錫璋）1110104