台南濕地候鳥檢出禽流感病毒 市府加強監測消毒

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（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南市政府農業局今天表示，市內部分濕地近期出現鳥類排遺及死亡候鳥檢出H5N1亞型高病原性禽流感病毒，台南市動保處推測病毒疑由候鳥帶入台灣，已加強養禽場監測、防疫消毒。

台南市農業局上午發布新聞稿指出，近期高雄市茄萣濕地、台南市南區喜樹及安南區四草濕地分別出現鴨科排遺與死亡候鳥檢出H5N1亞型高病原性禽流感病毒情形，這與去年入冬韓國、日本爆發H5N1亞型病毒株相近，呼籲養禽業者要落實各項防疫措施，避免疫情發生。

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台南市農業局長李建裕表示，動保處針對排遺撿拾點半徑5公里內的29場養禽場進行訪視及採樣監測，所飼養禽隻目前健康無異狀，同時派遣防疫消毒車於侯鳥棲息的濕地周邊及禽場加強消毒，以降低存在於環境中的病原。

李建裕指出，去年起截至今年1月4日止，全台共發生25例禽流感案例，顯示環境中病毒仍存在，台南市雖無疫情發生，但養禽業者仍須加強場區消毒、圍網防護、人車管制等生物安全防疫措施，並配合動保處辦理各項採樣監測。（編輯：戴光育）1110106