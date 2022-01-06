更多編輯台推薦新聞：
法媒：中國利用立陶宛 向歐盟揮動經濟脅迫之劍
國際

法媒：中國利用立陶宛 向歐盟揮動經濟脅迫之劍

研究：疫情期間出生嬰兒 發展略遜以往小孩
國際

研究：疫情期間出生嬰兒 發展略遜以往小孩

哈薩克威權統治掀動盪 看懂瓦斯漲價如何引爆30年積怨
國際

哈薩克威權統治掀動盪 看懂瓦斯漲價如何引爆30年積怨

喬科維奇遭澳洲撤簽證 專家：須舉證法律疏失才能扭轉遣返結果
運動

喬科維奇遭澳洲撤簽證 專家：須舉證法律疏失才能扭轉遣返結果

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

遺產無人繼承 去年貢獻國庫5653萬元

2022/1/6 17:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳佳蓉台北6日電）去世後遺產無人繼承，清償債務後若有賸餘現金，依法將歸屬國庫。財政部統計，2021年共36件、金額新台幣5653萬元，其中最大案繳庫金額為1222萬元，繳庫遺產均將用於國家政務推動。

民法第1185條規定，無人承認繼承遺產於公示催告期限屆滿，經清償債權並交付遺贈物後，如有剩餘，歸屬國庫，實務上會由法院選任遺產管理人，如律師、地政士、會計師等代為處理。

財政部國庫署今天舉行例行記者會，副署長顏春蘭表示，統計2021年無人繼承遺產繳庫案件為36件，比前一年大減24件，繳庫金額5653萬元，也減少近1.2億元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

顏春蘭說明，無人繼承遺產繳庫情形相當隨機，並未存在固定趨勢。民眾去世後，遺產若無人繼承，清理完債務、產權問題後，有剩下的現金才會繳庫，實務上很多無人繼承案件都是債務大於遺產。

去年無人繼承遺產繳庫最大案金額為1222萬元，顏春蘭表示，因尚未收到法院對此件繳庫案件的相關資料，因此不了解內容；會將這筆款項與其他繳庫遺產，一同以統收統支方式，編入預算，用於國家政務推動。（編輯：趙蔚蘭）1110106

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族