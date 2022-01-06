遺產無人繼承 去年貢獻國庫5653萬元

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（中央社記者吳佳蓉台北6日電）去世後遺產無人繼承，清償債務後若有賸餘現金，依法將歸屬國庫。財政部統計，2021年共36件、金額新台幣5653萬元，其中最大案繳庫金額為1222萬元，繳庫遺產均將用於國家政務推動。

民法第1185條規定，無人承認繼承遺產於公示催告期限屆滿，經清償債權並交付遺贈物後，如有剩餘，歸屬國庫，實務上會由法院選任遺產管理人，如律師、地政士、會計師等代為處理。

財政部國庫署今天舉行例行記者會，副署長顏春蘭表示，統計2021年無人繼承遺產繳庫案件為36件，比前一年大減24件，繳庫金額5653萬元，也減少近1.2億元。

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顏春蘭說明，無人繼承遺產繳庫情形相當隨機，並未存在固定趨勢。民眾去世後，遺產若無人繼承，清理完債務、產權問題後，有剩下的現金才會繳庫，實務上很多無人繼承案件都是債務大於遺產。

去年無人繼承遺產繳庫最大案金額為1222萬元，顏春蘭表示，因尚未收到法院對此件繳庫案件的相關資料，因此不了解內容；會將這筆款項與其他繳庫遺產，一同以統收統支方式，編入預算，用於國家政務推動。（編輯：趙蔚蘭）1110106