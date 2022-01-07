第3劑接種間隔縮短至12週 南市府：疫苗夠打

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南7日電）中央流行疫情指揮中心今天建議18歲以上民眾應接種第3劑COVID-19疫苗，並將間隔縮短至12週；台南市政府表示，台南疫苗存量足夠接種第3劑，中央也會配送，市民無須過度擔憂。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，台南市長黃偉哲市長今天召開防疫會議，提升防疫應變作為，同時呼籲年滿18歲已完整接種COVID-19疫苗者儘快接種追加劑。

台南市政府衛生局也發布新聞稿指出，目前台南市市疫苗存量足夠市民接種第3劑，中央也會配送足量疫苗供各縣市接種，市民無須過度擔憂。

衛生局表示，有接種需求的市民，即日起無須透過公費疫苗預約平台預約或等待簡訊通知，可至台南市政府衛生局官網查詢提供COVID-19疫苗接種服務的院所，或利用疫苗地圖查詢，並透過醫院網路掛號系統或電話預約接種。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

衛生局人員說，台南市民即日起在衛生所門診、疫苗接種站接種1、2劑AZ、BNT疫苗，可領取200元禮券；明天起在診所門診接種1、2劑AZ、BNT疫苗，可領取禮品。

台南市提供BNT疫苗隨到隨打接種點，分別是1月8日上午9時至11時在新營區衛生所；上午8時30分至11時30分在台南市文化中心。1月9日上午8時30分至11時在麻豆區衛生所；上午8時30分至11時30分在台南市文化中心。1月10日下午5時30分至晚上8時在永康區衛生所。（編輯：黃世雅）1110107