北科大研發仿生機械魚 躍上「素還真」電影

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台北科技大學8日指出，電機系教授姚立德和霹靂國際多媒體電影製作團隊合作的「仿生機械魚」，將在今年農曆春節以「黃金魚」之姿躍上大銀幕，電影團隊特地為仿生魚製作金黃鱗片外皮，使其更加逼真。（霹靂國際提供）中央社記者陳至中傳真 111年1月8日

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（中央社記者陳至中台北8日電）台北科技大學電機工程系教授姚立德帶領團隊研發「仿生機械魚」，在電影「素還真」中出演，霹靂團隊還特地為仿生魚製作金黃鱗片外皮，讓機械魚更加逼真。

北科大今天發出新聞稿指出，姚立德與霹靂國際多媒體電影製作團隊合作的「仿生機械魚」，將在今年農曆春節以「黃金魚」之姿躍上大銀幕，並於今天起到2月6日在台北大直ATT e Life電影主題展專區展出產學合作成果。

姚立德表示，魚類相比於人類製造的水下載具，具有更高的游動能力、效率及速度，因此魚類一直是仿生學的重要研究對象之一。

姚立德指出，研究團隊長時間大量拍攝魚的游動，蒐集分析海量運動數據後，使用AI（人工智慧）技術學習模擬，再將程式寫進晶片裡控制馬達，耗時1年不斷調整改進，最後得以讓機械魚栩栩如生自然游動。

不過，北科大開發的仿生魚沒有魚皮及魚鱗，離真實魚類仍有一段距離，電影團隊為更加寫實，提出製作1套衣服用磁鐵牢牢貼在機械魚上，經紡織產業綜合研究所、威灝國際等團隊一起動腦激盪，成功克服尺寸縮小、著裝等各種困難，得以完成「黃金魚」通體金黃鱗片的外皮。

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姚立德表示，這次產學合作結合AI科技及人文藝術，實現跨領域、跨產業的深度交流，要感謝學校的全力支持。他也期許「仿生機械魚」未來可輔助研究魚群效應，在工程應用方面也能進行水下探勘、水質檢測。

霹靂國際總經理、「素還真」總監製黃亮勛透過北科大指出，素還真是霹靂傳奇英雄，風靡全台超過30年，今年將不為人知的少年故事搬上電影銀幕，更是台灣電影結合在地先進仿生科技的絕美呈現。（編輯：戴光育）1110108