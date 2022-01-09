秋野芒劇團偏鄉巡演 推「紅包888」挺公益

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東華大學師生組成的秋野芒劇團，2012年第一次在偏鄉小學演出兒童劇後，開始了為偏鄉兒童巡演的大夢，2015年正式立案，是全台灣唯一專為偏鄉兒童演出的公益劇團。圖為在花蓮月眉國小第300場演出，與師生合影。（東華大學提供）中央社記者李先鳳傳真 111年1月9日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣9日電）東華大學師生組成的秋野芒劇團，將自1月14日起從花蓮往南巡演，讓偏鄉學童在農曆年前能欣賞精彩兒童劇，為募集巡演費用，推出「紅包888」活動，邀民眾聚好運、挺公益。

秋野芒劇團為「創造孩子生命中的第一場戲」，2012年第一次在偏鄉小學演出兒童劇後，開始了為偏鄉兒童巡演的大夢，2015年正式立案，是全台灣唯一專為偏鄉兒童演出的公益劇團，至2021年12月已累計演出超過300場。

東華大學表示，劇團將自1月14日起，陸續前往台東土坂國小、紅葉國小及美和國小，高雄龍肚國小、甲仙國小與荖濃國小，及台南北門國小演出，共計11天，將在春節前兩天完成旅程。

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為募集巡演費用，秋野芒劇團推出「紅包888」專案活動，即日起至1月14日止，民眾捐款888元起即贈限量特製紅包組，組數愈多，折扣愈高。這項專案也得到花蓮在地商家「美好花生」響應，捐贈人氣商品「花生小紅包」100份，將搭配紅包組贈送給捐款民眾，希望能以過年應景喜氣，支持公益巡演，帶來一年好運。

國立東華大學人文社會科學院華文文學系副教授許子漢，於2000年成立戲劇小組，之後展開偏鄉戲劇之旅，帶領大學生志工上山下海公益巡演；劇團取名「秋野芒」在於不艷不香，無土不生，無土不長，熱愛每一片泥土芬芳的精神。（編輯：方沛清）1110109