魚鷹抵台過冬傳遭誘食搶拍 新北動保處組隊守護

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（中央社記者王鴻國新北10日電）新北市動保處今天表示，魚鷹抵台過冬，有人為拍攝獵食畫面，涉用魚引誘魚鷹捕食等騷擾動作，動保處與部分鳥友組成魚鷹守護隊不定期巡視，並呼籲勿因拍美照而觸法。

新北市政府動物保護防疫處今天發布新聞稿指出，保育類猛禽魚鷹每年11月到3月會抵台過冬，新店灣潭因河底魚類豐富，期間天氣好時在新店灣潭水域常可見魚鷹在空中盤旋，吸引許多鳥友拍攝魚鷹俯衝、獵食英姿。

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動保處表示，近來接獲民眾通報，指稱有人在灣潭沿岸搭建大型遮雨棚，以魚引誘魚鷹獵食，這舉動已涉及干擾動物自行覓食及影響警戒能力，為防止脫序行為再次發生，動保處聯合部分鳥友組派魚鷹守護隊，不定時巡視，以遏止騷擾行為。

動保處指出，不干擾、不餵食、不接觸野生動物才是最佳賞鳥方式，也才能守護維持生態發展，若有騷擾動物不當行為，恐觸犯野生動物保育法；若導致野鳥傷亡，最高可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣10萬元以上50萬元以下罰金，籲請民眾勿為拍攝美照而以身試法。（編輯：戴光育）1110110