藝文界吹環保風 回收木棧板做展版再製成家具

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（中央社記者郝雪卿台中10日電）環保意識抬頭，嶺東科技大學視覺傳達設計系副教授楊鼎献利用回收木棧板，製成展覽背板與隔間，展出結合漢字花藝術的油畫、壓克力作品與24節氣自然變化的創作。

楊鼎献的「心雪初霽─楊鼎献展覽」結合5名女性創作者與3名年輕創作者，一共42件作品，共同在台中市陸府生活美學教育基金會展出，即日起到4月30日止。

楊鼎献今天告訴中央社記者，創作過程中，他希望作品都能與自己的生命有最深的連結，對事物產生熱情與感受。「藝術的創作唯有誠實」是他創作的唯一主題。

楊鼎献以「漢字花」創作來傳達生命的重要與正向，他解釋，所謂「漢字花」是藝術家解構重組漢字而排列出花樣般的圖騰，漢字花有機花園系列作品，分別有「秋陽」、「春風」、「相遇」、「聽雪」等作品擺放在植深館戶外庭園。

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這項展覽也呈現環境保育相關議題，楊鼎献利用回收的木棧板，組合釘製成展覽背板與隔間。他表示，現今國與國之間運輸、交流多依賴海、空運，尤其在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時期，運量大增，在過程中所使用的包裝「棧板」，造成了大量物料浪費。

楊鼎献指出，因而動念使用運送物資的木箱與棧板作為部分裝置陳列。展出後，這些裝置陳列的木箱棧板也將製做成回收家具，循環再利用。展覽除了呈現作品的亮點，也期待能為環境保育、減碳盡一份心力。（編輯：郭諭儒）1110110