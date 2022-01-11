疫情升溫提前放寒假？陳時中：請教育部考慮

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（中央社記者江慧珺、陳婕翎、張茗喧台北11日電）台灣本土疫情升溫，桃園機場相關疫情已有5名兒童與幼童確診，指揮官陳時中今天說，確診者都屬追蹤中個案，但會請教育部就教學立場，考慮是否提前放寒假。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相關疫情擴大，並擴及歌友會、居服員、安親班與電子廠，迄今累計已有39人確診，其中包含學齡兒童與學齡前幼童共5人。

媒體今天在疫情記者會上提問，因應防疫，是否學生會提前放寒假，陳時中強調，目前桃園機場相關確診者，都是追蹤中的個案，但指揮中心會與教育部就教學立場，請教育部考慮此事。

因應疫情升溫，媒體也追問，北北基桃禁止探病，但為何選舉造勢活動仍可舉辦。陳時中回應，社區大部分的人健康、抵抗力好，而醫院病患多，抵抗力可能較差，且住院患者一旦確診影響很大。

陳時中說，不能說聚會不會有風險，但確實社區的人相對健康，醫院病患相對脆弱。另有媒體提問，節目錄影是否可用透明面罩取代口罩，陳時中說，可以討論，但目前沒規定。（編輯：卞金峰）1110111