境外生淪學工 教育部：若涉人口販運將送檢調

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（中央社記者陳至中台北12日電）國際產學專班「血汗學工」議題受到重視，教育團體呼籲嚴查。教育部今天表示，雇用外國學生的廠商若違反就業服務法，會移請勞動部查處；若涉及人口販運，也會轉交檢調。

「報導者」於1月10日報導，一群烏干達學生到彰化縣的中州科技大學就讀，校方沒有提供承諾的英語課程，獎學金也跳票，還被派往和所學無關的異地工廠工作。

教育部10日表示，初步認定中州科技大學涉及重大違失事項，除了勒令學校限期改善外，也將其列為專案輔導學校，即日起不得招收境外學生，並提出扣減相關補助經費等懲處措施。

但是中州科大10日說明，事件是校方與外籍生「認知上有差異」，學校有設置獎學金，可能是外籍生未申請或申請沒過。校方也從未說以「全英文」授課，因為課堂還有其他台灣學生，可能影響台生權益。

全國教師工會總聯合會（全教總）今天稍早呼籲教育部嚴查國際產學專班，一旦發現學校惡行，就應以勞動基準法第6條「任何人不得介入他人之勞動契約，抽取不法利益。」移送相關機關。惡行重大的案例，更應以人口販運防制法移送，藉此杜絕惡質私校不法行為，保障來台學生應有權益。

教育部今天稍晚回應，對於雇用外國學生的廠商，如涉及違反就業服務法第50條規定（每週工時超過20小時等），就會移請勞動部查處。如涉及違反人口販運防制法，則移請檢調查處，以確保外國學生來台就學權益。

對於教育團體要求清查國際專班，教育部表示，會依照「專科以上學校維護學生受教權益應行注意事項」，納入每學期定期教學品質查核作業。近年已持續優化境外學生輔導機制，建置境外學生專屬網頁及意見信箱、免付費專線電話，境外生入境時就會取得相關資訊卡片。

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另外，許多境外生來台就讀，語言能力卻跟不上。教育部表示，僑生、外生入學修讀學位前，如果華語或英語能力未達一定條件，會由大學統一安排先修課程，通過語言檢測後，才能接受修讀專業課程。

教育部也鼓勵大學以國際專修部、專班方式，提供華語先修生銜接攻讀學位的另一項選擇。相關開辦經費、招生名額、簽證作業、師資質量、華語檢測、修業規定等方面，會提供相關彈性措施。（編輯：陳清芳）1110112