三接外推環差補件再審 中油將儘速整理提交

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（中央社記者曾智怡台北12日電）環保署今天舉行三接外推環差案專案小組第2次初審會議，要求中油3月底前補件再審；中油表示，針對淤沙模擬、開發面積變化、物種變化等細部議題，皆已有完整調查與模擬資料，將儘速整理提交，早日完成三接外推工程。

環保署今天審查三接外推環差案，環委指出，近2年觀新藻礁區淤沙增多，但開發單位中油所提供的資料卻沒有明確說明，要求中油補充說明後再審。

環評委員提到，海堤對生態一定會有影響，突堤效應對觀新藻礁區積沙近2年也增多，卻看不到說明，要求中油提供資料，關於觀新藻礁區及觀塘工業區G1、G2、G3藻礁區等淤沙對藻礁及珊瑚等是否有加劇影響情形。

中油晚間發布新聞稿表示，以三接鄰近的觀新藻礁區、觀塘工業區G1、G2、G3區淤沙模擬及可能的影響分析為例，其實中油委託成大水工所的水工試驗與數值模擬非常詳細，不僅模擬不同季節，空間範圍也涵蓋觀新藻礁、白玉藻礁。

此外，中油也有比對印證桃園市政府的資料，種種調查方式都證明不會有突堤效應，只是過去的討論多集中在大潭藻礁G1、G2、G3區，較少討論觀新藻礁區，因此未能在現場及時詳細說明，將儘速整理相關資料，向環評委員詳細說明。

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關於工業專用港開發面積的變化，中油說明，由於外推後，外廓防波堤因應港域靜穩度需求增加330公尺，聯絡棧橋需延長455公尺，面積也隨之增加，中油將重製工程圖例，讓環評委員更清楚掌握面積變化。

另外，針對環委提出以每月變化的方式呈現生物物種消長、取排水管線方案的優劣、工區防災能量與機制建立等決議要求，中油表示，會儘快規劃妥善方案、齊備數據資料、重新繪製圖表，全力精進報告呈現的方式，早日完成三接外推工程。（編輯：潘羿菁）1110112