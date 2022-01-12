陳時中視察桃機 外籍旅客隔著玻璃興奮合照

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（中央社記者吳睿騏桃園機場12日電）長程航班旅客需執行快速PCR落地採檢新規定上路第2天，陳時中今晚再度前往桃園國際機場視察旅客採檢情形，一名外籍旅客不但向陳時中比讚，更特別隔著玻璃與陳時中合照。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中晚間近9時在桃園國際機場前進指揮所指揮官王必勝陪同下，再度到桃機檢體篩檢站了解作業情況，隨後更視察聯合航空公司UA-871航班的採檢作業，以及電信公司在桃機販售電話網卡的情形。

一名在候機室內等待採檢結果的外籍旅客，隔著玻璃看見陳時中，不但頻頻向他秀出大拇指比讚，甚至還特別跑到候機室與入境長廊相隔的玻璃旁，隔著玻璃與陳時中合照。

陳時中在視察後接受媒體聯訪，他表示，採驗速度應該會隨著班次增加越來越進步，操作也越來越順利。聯合航空這一個航班本國人較多，對於電話SIM卡需求較少，言語也可以直接溝通，因此速度較快，若是外籍人士較多，在這一關就容易卡關。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（中）12日晚間在桃園國際機場前進指揮所指揮官王必勝（左）陪同下，再度到桃機檢體篩檢站了解作業情況，隨後並視察聯合航空公司UA-871航班旅客採檢作業，以及電信公司於機場販售電話網卡情形。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月12日

至於檢驗作業方面，陳時中指出，今天的採驗進行很順利，目前檢體篩檢站內的PCR檢測儀，已經增加到100多台，整個流程進行都很順暢。

對於記者詢問晚間班機採檢陽性的狀況，陳時中指出「一定都會有的」，從4%到10%都有可能。

現場記者又問，國內再傳機師確診個案，陳時中先是表示不知道，隨即又說，出入這麼頻繁都會有，不過也不算特別多。

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桃園國際機場國境單位表示，聯合航空UA-871航班在晚間7時17分抵台，77名旅客中，篩檢陽性共4人，陽性率5.19%，但實際數字仍需以中央流行疫情指揮中心公布為主。另外，阿聯酋航空公司班機也在晚間10時9分抵台，旅客也依序進行採檢作業。

Omicron變異株在全球迅速擴散，近期境外移入確診數大增，為降低COVID-19（2019冠狀病毒疾病）威脅國內社區防疫安全，搭乘歐美、中東及紐澳等航線長程航班旅客，台灣自11日起進行快速PCR落地採檢新規定，採檢結果為陰性才能放行，陽性則立刻後送醫院。（編輯：屈享平）1110112