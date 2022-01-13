清水韭菜聯手大安豬肉 台中2區農會搶攻年節禮盒

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（中央社記者趙麗妍台中13日電）台中市大安區農會與清水區農會攜手，結合韭菜以及豬肉，推出韭菜豬肉水餃、韭菜豬肉餡餅等，既讓消費者享受美味，也搶攻年節禮盒市場。

大安區農會將生產履歷的豬肉結合清水韭菜，推出韭菜豬肉水餃、韭菜豬肉餡餅，日前在大安區農會飛天豬餐館舉辦發表會。大安區農會總幹事蔡建宗、清水區農會總幹事顏秋月共同主持。

蔡建宗今天接受中央社記者訪問表示，豬肉來自大安區肉品市場，從拍賣、屠宰、分切到加工的冷鏈一元化生產，豬隻屠宰後立刻送入預冷室降溫，於15℃環境下手工剔除豬肉筋膜，處理完成後送至-45℃急速冷凍庫冰存，全程低溫控制保持最佳鮮度。

顏秋月表示，清水是台灣生產韭菜相當重要的產區之一，因海風照拂加上大甲溪優質水源讓土壤肥沃，種出來的韭菜風味濃厚。

蔡建宗表示，持續開發農產品結合畜產品的新產品，除可增加農產品的新用途外，也能解決農產品量多價崩的情形，韭菜豬肉水餃、韭菜豬肉餡餅選在農曆年前上市，希望搶攻年節禮盒市場。（編輯：陳仁華）1110113