調查：2成偏鄉兒寒冬吃不飽 1成2無法洗熱水澡

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（中央社記者吳欣紜台北13日電）寒冬冷吱吱，熱騰騰的晚餐、熱水澡可帶來無比溫暖，但根據兒福聯盟調查，有近2成偏鄉兒少煩惱冬天只能以泡麵、罐頭果腹，也有1成2兒少家裡不能洗熱水澡，只能沖冷水。

兒福聯盟今天召開記者會，公布偏鄉兒童年節調查，結果發現有許多偏鄉兒少擔憂寒冬會吃不飽、穿不暖。

根據調查顯示，有近2成、17.9%的兒少會煩惱冬天時候家裡沒有熱騰騰的晚餐吃，只能以罐頭、泡麵隨便果腹，也有11.1%的兒少表達棉被不能保暖、11.7%的兒少覺得衣服穿不暖。

當問及家中是否可使用電暖器補強衣被不暖問題，有11.7%的孩子擔心家裡會如以往般為了省電不開電暖器或根本沒有電暖器可使用，15.6%的孩子認為家裡頭溫度和外面一樣冷，甚至還比外頭還冷。

兒福聯盟執行長白麗芳指出，令人難過的是，也有12.8%的孩子表示家裡沒辦法洗熱水澡，冷氣團來襲，洗個暖呼呼的熱水澡是一大享受，但對偏鄉孩子來說，卻是奢侈夢想。

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因為疫情，兒盟工作人員加緊發送年菜和紅包，白麗芳說，調查問及對去年年菜有無滿意時，7成很開心有過年的感覺、6成覺得年菜很好吃很滿足、一半以上則很感謝有這麼豐盛的年菜；而紅包部分，有7成說要存起來，34.4%要拿來買文具和衣服鞋子，另也有將近22.4%的孩子說這些錢要轉給家人貼補家用。

白麗芳表示，在疫情嚴重的去年，弱勢家庭和孩子們特別的辛苦，紅包和年菜不僅讓弱勢家庭在冷冷寒冬中獲得溫飽，也讓他們能與大家一樣享受到節慶歡愉，更讓他們感受到大好人們的愛心支持，有了更多為生活打拚前進的力量，呼籲大家支持「偏鄉傳愛計畫」，一起送愛到偏鄉，點燃孩子們的新年新希望。（編輯：黃世雅）1110113