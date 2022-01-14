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國際油價衝高 汽油下週估大漲6角

2022/1/14 12:10
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（中央社記者曾智怡台北14日電）美國商用原油庫存連續6週下降，導致國際油價上漲；按照中油浮動油價公式，預估1月17日零時起，國內汽、柴油每公升零售價各調升新台幣0.6、0.1元。

若依預估調整幅度，92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升26.4元。

根據中油浮動油價公式，累算至1月13日調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶82.43美元，較上週79.25美元上漲3.18美元；新台幣兌美元匯率27.667元，較上週27.647元貶值0.02元。

依照中油浮動油價調整機制作業原則，並且不考量亞鄰競爭國最低價及油價平穩措施條件下，預估下週汽油零售價每公升調漲0.8元、柴油調漲1.3元。

不過，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、南韓、香港、新加坡，尤其以南韓為主要指標，預料中油將吸收部分漲幅，下週汽、柴油每公升零售價可能各調漲0.6元、0.1元。（編輯：蘇志宗）1110114

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