中壢西堤染疫案擴大 陳時中下午說明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北15日電）國內本土疫情持續，桃園相關COVID-19群聚昨晚再增1名國中生與2名高職生確診，另疫苗預約平台今天開放民眾預約第3劑疫苗，指揮中心指揮官陳時中下午2時記者會說明。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區疫情擴大，桃機疫情相關居服員（案17472）1月初銀行（聯邦銀行健行分行）洽公後，造成銀行行員、行員家屬染疫，這起銀行群聚累計確診人數達17人；聯邦銀行曾聚餐的西堤餐廳截至昨天下午累計5人確診，分別為3名員工及2名顧客。

不過，昨天晚間中央流行疫情指揮中心又證實，新增1名國中生與2名高職生確診，為西堤餐廳工讀生（案17774）的同住家人與同班同學，衛生單位漏夜安排相關採檢作業；加上昨天晚間指揮中心公布的3例確診個案，這波桃園機場相關疫情確診者累計達到69人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

因應COVID-19疫情延燒，指揮中心日前宣布所有18歲以上已完整接種2劑疫苗的民眾都應施打第3劑COVID-19疫苗，並將間隔縮短至12週，而1922疫苗預約平台於今天早上重啟，民眾上午10時可以上網預約，17日起開打，約733萬人符合資格。

另外，因應境外移入病例大增，指揮中心宣布，今天起啟動病患分流，針對20至39歲機場確診的輕症，送加強版防疫旅館或集中檢疫所，安排醫護進駐照顧，保留醫療量能照顧重症。（編輯：管中維）1110115