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西堤餐廳群聚擴大 鄭文燦：新增3顧客確診
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中壢西堤染疫案擴大 陳時中下午說明

2022/1/15 10:14
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（中央社記者吳欣紜台北15日電）國內本土疫情持續，桃園相關COVID-19群聚昨晚再增1名國中生與2名高職生確診，另疫苗預約平台今天開放民眾預約第3劑疫苗，指揮中心指揮官陳時中下午2時記者會說明。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區疫情擴大，桃機疫情相關居服員（案17472）1月初銀行（聯邦銀行健行分行）洽公後，造成銀行行員、行員家屬染疫，這起銀行群聚累計確診人數達17人；聯邦銀行曾聚餐的西堤餐廳截至昨天下午累計5人確診，分別為3名員工及2名顧客。

不過，昨天晚間中央流行疫情指揮中心又證實，新增1名國中生與2名高職生確診，為西堤餐廳工讀生（案17774）的同住家人與同班同學，衛生單位漏夜安排相關採檢作業；加上昨天晚間指揮中心公布的3例確診個案，這波桃園機場相關疫情確診者累計達到69人。

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因應COVID-19疫情延燒，指揮中心日前宣布所有18歲以上已完整接種2劑疫苗的民眾都應施打第3劑COVID-19疫苗，並將間隔縮短至12週，而1922疫苗預約平台於今天早上重啟，民眾上午10時可以上網預約，17日起開打，約733萬人符合資格。

另外，因應境外移入病例大增，指揮中心宣布，今天起啟動病患分流，針對20至39歲機場確診的輕症，送加強版防疫旅館或集中檢疫所，安排醫護進駐照顧，保留醫療量能照顧重症。（編輯：管中維）1110115

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