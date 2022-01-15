EMU3000商務車廂餐點排名 限定台鐵便當居冠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台鐵EMU3000列車「騰雲座艙」商務車廂提供免費餐點服務，台鐵統計訂票旅客選擇餐點排名，其中限定的台鐵便當是冠軍。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年1月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北15日電）台鐵EMU3000列車去年底上路營運，名為「騰雲座艙」的商務車廂提供免費餐點服務，台鐵統計訂票旅客選擇餐點排名，其中限定的台鐵便當是冠軍。

台鐵今天發布新聞稿，自110年12月29日至今年2月9日訂票資料中，統計EMU3000型騰雲座艙預選餐點數量排名，共有6320人次旅客預選餐點，其中「最經典且無可取代的味覺記憶-台鐵便當」以52.7%獲得壓倒性的勝利，其次是不分軒輊的「微熱山丘鳳梨酥及蘋果酥」與「哈根達斯冰淇淋」。

預選飲品部分，以星巴克特濃咖啡拿鐵占36%居第一，其次是騰雲座艙限定AQUAGEN氣泡水。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

EMU3000型騰雲座艙在第6節車廂，台鐵提供免費餐點及飲品，旅客在訂票成功時可預選，上車坐定後，就有專人直送的專屬服務。

騰雲座艙提供的免費餐點為5擇1，除限定台鐵便當、哈根達斯冰淇淋、微熱山丘（鳳梨酥及蘋果酥各1個）外，還有福義軒香辣蘇打餅或檸檬薄片餅；飲品為4擇1，除星巴克派克市場黑咖啡、騰雲座艙限定的AQUAGEN氣泡水外，還有特濃咖啡拿鐵、EMU3000型設計款瓶裝水。（編輯：管中維）1110115