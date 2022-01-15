新北將推疫苗護照 侯友宜：先從校園開始

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新北市長侯友宜15日說，新北將推「疫苗護照」，先從保護最弱勢的校園開始實施。圖為民眾在三重小巨蛋體育館排隊準備接種疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃旭昇新北15日電）新北市長侯友宜今天說，新北將推「疫苗護照」，先從保護最弱勢的校園開始實施。如果有必要進校園，須出示接種2劑疫苗證明（小黃卡）或全民健康保險卡；教育局說，早已實施。

侯友宜上午在板橋區埔墘國民小學出席公共托育中心聯合開幕典禮時說，重視校園COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，新北第1劑疫苗覆蓋率已達8成1，第2劑覆蓋率達7成5，是推動「疫苗護照」較成熟時機。

他說，國小學童尚未打疫苗，目前校園未開放，規定如果有特殊原因要進校園，須出示小黃卡，施打2劑疫苗且滿14天，最好打第3劑才能進校園。

中央社記者提問「疫苗護照」何時實施？對象是否包括餐廳、百貨公司、其他公共場所或機關團體？是否具強制力？

侯友宜會後接受媒體聯訪時表示，先從最弱勢、最需保護的校園開始實施，同時研究哪些行業需要多點保護，會請專家學者研究，評估風險高低，逐步落實。

新北市政府教育局副局長劉明超接受中央社記者電訪表示，校園早就落實防疫，目前國民中學以上學生已接種疫苗，校園僅在課後開放運動場，未開放教學區域，國小連運動場都不開放。

劉明超說，除非專案活動有必要進校園，校外人士須出示足以證明接種2劑疫苗的小黃卡、健保卡或接受篩檢；校園長期志工專案列管，這項政策實施已久。

他說，如果要省去隨身帶小黃卡的不便，可以手機或電腦下載「數位新冠病毒健康證明」，存在手機中出示，並在進校園前量體溫、實聯制，也可將「小黃卡」拍照存在手機，或出示有貼紙的健保卡證明。

新北市府衛生局秘書高詩琪告訴中央社記者，未特別實施「疫苗護照」政策，但各場域活動可將接種證明作為防疫規劃應用。（編輯：李明宗）1110115