教部擴大招募531外籍英語師 服務22縣市國中小

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（中央社記者許秩維台北18日電）教育部今天表示，111年度將擴增引進外籍英語教學人力，預計招募531名外籍英語教學人員，至22縣市國中小服務，以營造孩子英語口說環境。

教育部新聞稿指出，為提升國中小英語文教學成效，因此自2004年起推動「協助公立國民中小學引進外籍英語教師計畫」，補助16個非直轄市政府，每年引進81名外籍英語教師，以增進學生學習效果和英語學習動機，營造校園英語生活情境。

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教育部提到，除了每年補助固定引進的81名外籍英語教師，111年起更將擴增引進450名，合計531名外籍英語教學人員至22縣市的國中小服務；目前已委請台灣師範大學及中正大學分別成立北區及南區中心，未來也將與各縣市英語教學資源中心及鄰近大學合作，確保外師在台順利教學並適應生活，同時協助學校與外師合作，打造雙贏局面。

教育部自即日起對外開放外籍教學人員招募，採取隨到隨審並擇優面試，歡迎對國中小英語教學有興趣且符合招聘條件的外籍人士上網報名，各界也可踴躍推薦符合資格的優質外籍教學人員報名。（編輯：管中維）1110118