美國商會籲放寬邊境管制 陳時中：將建議放心中

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北19日電）台灣美國商會呼籲放寬邊境管制，指揮中心指揮官陳時中表示聽到了，也會將此建議放心中；至於縮短入境檢疫則要視病毒潛伏期、採檢狀況，多方精算後才能決定。

全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，但隨疫苗接種人口涵蓋率逐步提高且已有藥物問世，許多國家陸續開放邊境。

台灣美國商會今天公布一項調查指出，有80%會員認為台灣現有的邊境管制，恐影響短期商旅獲取的工作簽等商業運行，有91%會員建議放寬邊境管制措施。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中表示，對於台灣美國商會的聲音，「我們都聽到了」，會放在心中。

至於外界呼籲縮短入境檢疫天數，陳時中說，台灣早在擬定春節方案時，就朝著縮短建議日期、積極篩檢的方向在思考，但還是要在確保病毒潛伏期縮短前提下，才能縮短檢疫天數，因此目前僅先執行多重採檢，守住這波疫情，強調各種策略都要經過精算，並根據疫情情況進行。

指揮中心預計明天公布疫苗護照政策，有媒體詢問未來將由中央統一推行，或各地政府也能自己做。

陳時中說，釋出疫苗護照後，只要符合法規，各縣市政府都可結合資訊平台自行運用，政府只是將紙本小黃卡變成數位證明，並確保可攜性、可遺忘性、最少資料揭露，民眾出國時若有需要也很方便，且可降低仿冒風險。（編輯：陳政偉）1110119