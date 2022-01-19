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勞保紓困貸款9.8萬人申貸 金額逾98億

2022/1/19 16:41
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（中央社記者吳欣紜台北19日電）勞工保險局勞保紓困貸款申請14日截止，勞保局今天說，今年申請件數為9萬8626件，申請總金額為新台幣98億4516萬元，經審核確認資格無誤後，將於農曆年前完成撥款。

111年勞工保險被保險人紓困貸款從去年12月30日至今年1月14日期間受理申請，申請資格包含生活困難需要紓困、參加勞工保險年資滿15年、無欠繳勞工保險費及滯納金及未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息。

勞保局今天告訴中央社記者，勞保紓困貸款每人最高貸款金額為新台幣10萬元，今年共有9萬8626人提出申請，申請總金額為98億4516萬元。

勞保局指出，將針對申請案件進行資格審核，核准之後會儘速撥款，將於農曆年前完成全部撥款作業。

勞保紓困貸款還款期間為3年，第1個月起到第6個月按月付息不還本，從第7個月起按月平均攤還本息，假設勞工借款10萬元，按目前利率前6個月每月須繳利息107元，自第7個月開始每月繳本息3389元。（編輯：陳政偉）1110119

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