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苗栗西湖9.9度 吳德榮：新竹以南有強輻射冷卻

2022/1/20 08:43
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（中央社記者張雄風台北20日電）根據氣象局網站，今天清晨平地最低溫為苗栗西湖攝氏9.9度。氣象專家吳德榮指出，新竹以南因晴朗，而有強輻射冷卻，氣溫降得很低；明天、22日轉東南風回暖，各地易有對流雨。

中央氣象局發布濃霧特報，中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，嘉義及台南清晨已出現能見度不足200公尺的現象。

此外，氣象局針對宜蘭發布大雨特報。

根據氣象局網站，清晨平地最低溫在苗栗縣西湖鄉9.9度、頭屋鄉10.1度；台北市則以南港區14.8度最低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今晨大台北東側、東北部及花蓮有局部降雨；新竹以南因晴朗，而有「強輻射冷卻」的貢獻，氣溫降得很低。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天受東北季風影響，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲；北台灣偏涼，中南部白天舒適、早晚微冷。

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吳德榮提到，最新模式模擬顯示，明天、22日轉東南風，天氣回暖，水氣多、易有霧；大氣不穩定，海面上有對流發展，移入陸地，中部以北及東半部易降雨，南部地區也有降雨機會，影響範圍及雨勢大小，須進一步觀察。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，23日鋒面通過，各地轉為有局部降雨的天氣；24、25日東北季風影響，迎風面有局部短暫雨。這波鋒面及東北季風冷空氣不多、北台灣略轉涼，中南部白天舒適早晚涼；26日為西半部晴朗、東半部偶局部短暫雨的天氣型態，氣溫漸升。（編輯：管中維）1110120

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