菲律賓來台私人小飛機 配合落地採檢轉停桃機

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落地採檢政策20日起增列印度及東南亞等短程班機，一架自菲律賓來台的私人飛機，也因此轉停桃園機場通關，接駁車將旅客載往臨時檢驗中心所在的D5R接駁候機室外，由採檢人員採檢，5名旅客全為陰性。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月20日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場20日電）落地採檢政策今天起增列印度及東南亞等短程班機，一架自菲律賓來台的私人飛機，也因此轉停桃園機場通關，成為新採檢措施實施後，首架在桃機落地受檢的私人小飛機。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會中宣布，考量印度、東南亞疫情持續升溫且落地採檢標準流程逐漸成熟，20日凌晨0時起將增列印度及東南亞（菲律賓、柬埔寨、泰國、越南、緬甸、印尼、馬來西亞、新加坡）航線航班旅客，於抵台時進行落地公費採檢及快速核酸檢驗。

桃園國際機場國境單位表示，今天長短程落地採檢班機，除預報的17個航班外，另有一架私人飛機，原本計劃由菲律賓馬尼拉國際機場飛松山機場，但因菲律賓被列為落地採檢地區，因此私人飛機被通知須在桃機落地通關，這也是落地採檢措施實施後，首次有搭乘私人小飛機的旅客在桃機落地受檢。

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國境單位表示，這架私人飛機搭載5名國籍旅客在下午2時許落地，停靠在610外接駁機坪，並由接駁車將旅客載往臨時檢驗中心所在的D5R接駁候機室外，由採檢人員在車旁採檢後，將檢體送臨時檢驗中心，若採檢結果陰性，以原車送往環宇商務中心通關，若結果為陽性，則在D5R外乘坐救護車後送，5名旅客採檢結果全為陰性。

根據桃機的預報統計人數顯示，今天的長程航班有7班共488人，至於增列的印度及東南亞地區短程航班有10班則有213人，因此今天落地採檢人數預計有701人，但實際數字仍以中央流行疫情指揮中心公布為主。（編輯：張銘坤）1110120