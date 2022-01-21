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東北季風搭配水氣 合歡山突降冰霰夾雪

2022/1/21 10:03（1/21 10:41 更新）
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東北季風及南方雲系北移，合歡山21日上午間歇、短暫固態降水（冰霰或雪），由於水氣足，屋頂、路面很快彷彿鋪上白毯。（南投林管處松雪樓提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年1月21日
東北季風及南方雲系北移，合歡山21日上午間歇、短暫固態降水（冰霰或雪），由於水氣足，屋頂、路面很快彷彿鋪上白毯。（南投林管處松雪樓提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年1月21日
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（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）東北季風及南方雲系北移，合歡山今天上午間歇、短暫固態降水（冰霰或雪），當地工作人員說，冰霰一度下很大，山頭、路面很快就變成雪白色，後來轉為飄雨，陽光也稍微露出。

東北季風搭配水氣，海拔標高3275公尺的合歡山武嶺、標高3150公尺的合歡山莊一帶今天上午固態降水（冰霰或雪），由於水氣足，山頭、路面很快彷彿鋪上白毯，當地工作人員「楓林」說，冰霰突然下很大，後來轉為飄雨，陽光也微露，由於今天是上班日，遊客少。

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根據交通部中央氣象局資訊，南投地區今天東北季風及南方雲系北移影響，天氣多雲有局部短暫雨，早晚偏涼，請注意保暖；仁愛鄉、信義鄉山區為陰短暫陣雨天氣，氣溫攝氏12到19度，日月潭為多雲時陰短暫陣雨，氣溫13到21度，山區雲量稍多，部分地區易有濃霧。

交通部公路總局第二區養護工程處發布訊息表示，省道台14甲線合歡山路段今天上午突降冰霰夾雪，道路濕滑影響行車安全，台14甲線指標31公里處武嶺至33公里處松雪樓路段，上午10時起限加掛雪鏈車輛通行，後續視現地實際天氣，調整管制措施及範圍。（編輯：張芷瑄）1110121

東北季風及南方雲系北移，合歡山21日上午間歇、短暫固態降水（冰霰或雪），當地工作人員說，冰霰一度下很大，山頭、路面很快就變成一片雪白。（台灣追雪團楓林提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年1月21日
東北季風及南方雲系北移，合歡山21日上午間歇、短暫固態降水（冰霰或雪），當地工作人員說，冰霰一度下很大，山頭、路面很快就變成一片雪白。（台灣追雪團楓林提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年1月21日
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