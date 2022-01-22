勞國農保年金津貼年前入帳 逾350萬人受惠

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（中央社記者吳欣紜台北22日電）農曆春節連假將於29日開始，勞動部勞工保險局今天表示，勞保、國保及農保等多項年金及津貼將於農曆年前入帳，預估約有350萬人受惠，讓民眾安心過好年。

勞動部勞工保險局今天發布新聞稿指出，多項年金給付、津貼將在過年前入帳，而111年勞保紓困貸款也將於農曆年前撥款完成。

勞保局表示，包含目前正在領取勞保老年年金、失能年金及遺屬年金者的153萬餘人，將在27日過年前領到勞保年金給付，而國保老年年金、國保遺屬年金給付、國保身障年金給付、國保身心障礙基本保證年金也將於28日入帳，預計有140萬多人領到年金給付。

另外，國保老年基本保證年金、國保原住民給付則將於25日入帳，老農津貼則已經於20日入帳。

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勞保局也提到，111年勞工保險被保險人紓困貸款已於14日受理截止，目前已核准件數約8萬1000件，並有7萬多件申貸金額已撥款入戶，其餘正積極持續審核撥款中，預計農曆年前完成撥款作業。

勞保局表示，預估將有350萬人可以於年關前領到年金給付及津貼，8萬多名申請勞保紓困貸款的勞工也可在農曆春節前獲貸款，希望讓所有民眾都能歡喜過好年。（編輯：張芷瑄）1110122