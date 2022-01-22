實聯制簡訊每月5.6億則減至2億 陳時中籲維持警戒

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（中央社記者江慧珺、張茗喧台北22日電）指揮中心指揮官陳時中今天重申要落實實聯制，簡訊量從去年疫情高峰時每月逾5.6億則，到今年1月截至21日只剩約2億則，這次因西堤餐廳群聚得到教訓，籲民眾維持警戒。

桃園西堤餐廳爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情，但2名前往西堤用餐的移工沒有預約、沒有實聯制，也沒有看相關新聞報導，中央流行疫情指揮中心近日針對移工所屬亞旭公司全員採檢，至今累計驗出70人染疫。

媒體今天在疫情記者會上提問，是否會因西堤餐廳未督導實聯制而開罰，陳時中說，實聯制簡訊量從每月最高逾5.6億則，到今年1月（截至21日）減少到只剩約2億則，「我不知道要處分誰。」

陳時中說，疫情退燒時大家放鬆、喪失警戒，但疫情再起時才怪東怪西，這並非好現象，最好大家維持警戒，互相合作幫忙。

指揮中心統計，自去年5月本土疫情爆發，7、8月實聯制簡訊單月達5.6億則的高峰，但10月疫情趨緩，簡訊量就降至4.9億則，之後持續下降，12月剩2.9億則，今年1月截至21日僅1.9億則。

陳時中說，先前有人稱實聯制簡訊浪費、要求取消，認為疫情趨緩，多做這些動作沒意義，但指揮中心一再強調，實聯制是應變計畫的重要一環，等到發生疫情及時應變才能趕得上。

指揮中心今天也宣布，即起餐飲場所強制實施實聯制，未配合的餐廳禁止提供內用服務。媒體提問外帶是否也比照，陳時中說，內用要強制實聯制，是因用餐時間較長，外帶則是要注意社交距離、勤洗手。

媒體也提問，西堤餐廳群聚匡列是否還有漏網之魚，陳時中說，能掌握方式的都盡量檢視，確實還有少量遺漏，他感到非常遺憾，未來也會加入警政協尋的方式。

陳時中也提醒，企業與個人都要加強健康監測若有相關症狀，公司要讓受僱員工請假在家或在家上班，避免可能的疫情傳播，因Omicron變異株確實比其他變異株更加無所不在。（編輯：陳政偉）1110122