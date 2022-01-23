新車EMU3000遭疑趕上路 台鐵：確認安全才行駛

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（中央社記者余曉涵台北23日電）媒體報導，台鐵局新車EMU3000為了趕在春節前上路，讓司機員訓練不足就上場。台鐵局今天澄清，司機員都有通過規定的訓練時數，車輛也經測試合格，確認安全無虞後才上線使用。

台鐵首批EMU3000城際列車陸續上路，不過聯合報報導，EMU3000第5編組及第6編組下船沒多久，就火速投入營運外，假定還未受訓完成的駕駛「受訓會通過」就排班，甚至有司機員開過一次就假設他會開的狀況。

對此，台鐵局發出新聞稿強調，車輛運用均依規章規定經過各級保養及出庫檢查，新車更需經測試合格（經第三方驗證單位），確認安全無虞後，方能上線使用，絕無受到外力干預而違規或強行使用的情形。

台鐵局說，根據EMU3000的契約規範「試運轉平均每天應200公里以上」的要求，為提升EMU3000第5及第6編組的試車效率，台鐵局要求每天執行上、下午各一趟次達200公里的試運轉，是為了要提升試運轉效率，並未簡化或壓縮試運轉里程及項目，因此第5及第6編組在試運轉項目及公里數上絕無減少，仍達6000公里以上，符合契約規定。

台鐵局指出，同時每趟試運轉車上均有第三方獨立驗證單位在場見證，若試運轉中發現不符合契約規定，即扣除成功天數，以確保測試完整有效，及上線列車安全，且第5及第6編組完成試車後，將作為春節疏運的預備編組，並非急著投入當加班車使用。

司機員訓練部分，台鐵局說，司機員依據「行車人員技能體格檢查規則」必須通過規定的訓練時數，在學科部分不得低於478小時，術科部分則依所欲取得的駕照，實施不低於11個月2萬公里學習時間及里程，並通過交通部辦理學科及術科測驗後，方可取得「電車」駕駛證照，可駕駛車輛包括EMU500、600、700、800、900、1000、2000及3000等電聯車。

為了讓司機員熟悉EMU3000的操作，台鐵局在去年舉辦2梯次種子教官訓練外，去年11月起EMU3000營運相關各機務段，總共有345名司機員完成段內訓練，其中283人已單獨駕駛過，可獨立駕駛比率達82%。

台鐵局指出，還沒有單獨駕駛經驗的司機員，則加派試車小組成員或種子教官辦理乘務督導，加強其信心，報導中提到等不到指導員而不開車的司機員是第4次開車，且是誤以為需要雙人乘務，而不是不熟悉操作。

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台鐵局強調，後續在春節疏運期間，不論正班車或加班車，都不會指派只有一次EMU3000單獨駕駛經驗的司機員，也就是不會有開一次就硬上的情形發生。

台鐵局說，為西部城鎮內通勤、城鄉運輸與東部城際運輸最重要的公共運具，每天約疏運60萬人，開行班次約900列次，其中區間車約佔83%，城際列車約佔17%，EMU3000型比現有普悠瑪或太魯閣號列車，每列次座位數約增加40%；EMU900型區間車則以10輛為一編組，主要替駛原8輛編組區間車和莒光號，新車到齊後總運能可大幅增加約36%，屆時即可減少班次數。（編輯：管中維）1110123