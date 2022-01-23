陳時中：鼓勵實聯制 保護自己及他人

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指揮中心指揮官陳時中23日說，鼓勵民眾做實聯制，若與確診者足跡重疊，會有相關警訊，這是保護自己及他人。（中央社檔案照片）

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（中央社記者余曉涵、陳婕翎台北23日電）國內COVID-19疫情延燒，指揮中心指揮官陳時中今天說，鼓勵民眾做實聯制，若與確診者足跡重疊，會有相關警訊，這是保護自己及他人，但過度要求會有糾紛不樂見。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會公布，國內新增89例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為52例本土個案及37例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

媒體詢問是否大賣場等店家也會跟進要求實聯制確實執行，陳時中回應，實聯制一直都存在，也一直堅持說要做，但也不會因為沒有做就有處分。

陳時中表示，鼓勵民眾落實實聯制，萬一與確診者有足跡重疊時，就會有相關警訊，也是個保障，但有些場合若過度要求，就會有糾紛，這並不樂見。

他表示，目前都是呼籲謹守實聯制，保護自己外，若染疫還可通知其他人，就像台北的確診個案，一知道自己染疫就主動通知相關家人及友人。

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陳時中說，前段時間有討論實聯制好像很浪費，沒人染疫時就會覺得浪費，疫情發生時就會說為何沒有做好，這一次在西堤餐廳得到的教訓就是若有做好實聯制，就不會漏掉2名確診個案，疫情就會相對緩和。

陳時中指出，就是因為有這樣的教訓及後果，才會嚴格要求餐廳落實，因為餐廳都是脫口罩吃飯，相聚時間又長，引發疫情就會比較嚴重，若有落實實聯制就可以即時匡列，就不會讓疫情擴大，希望大家一定要配合。（編輯：管中維）1110123