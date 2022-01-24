礁溪長榮鳳凰酒店最新疫調 陳時中下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北24日電）COVID-19本土疫情擴大，宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店出現確診者，衛生單位積極疫調檢驗，盼釐清感染源。指揮中心指揮官陳時中今天下午2時舉行記者會，說明最新疫調及採檢進度。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，宜蘭昨天新增一名男性確診個案（案18443），在礁溪長榮鳳凰酒店負責接待，個案就讀佛光大學的女友也在這家酒店打工，經採檢陽性，相關疫調、接觸者匡列及防治工作持續進行。

國內昨天新增52例COVID-19本土個案，高雄港區維修人員相關接觸者新增15人染疫；桃園遠雄自貿園區相關疫情則又有30人確診，至昨天累計100人染疫，為圍堵疫情，今天將安排自貿區其他公司員工進行PCR檢驗， 釐清疫情規模。

國內COVID-19疫情嚴峻，台灣採購1萬份默沙東口服藥原訂最快年後到貨，但在中央流行疫情指揮中心努力下，首批默沙東口服抗病毒藥物今天清晨自美國運抵台灣，藥物分配規劃將成為記者會關注焦點之一。

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另外，除了口服藥物，指揮中心日前已透露，今天還會有一批莫德納（Moderna）疫苗抵台，到貨數量將決定1922疫苗預約平台第21期提供第3劑莫德納疫苗預約數量，第21期預約日程為1月26日至28日，接種日期為2月7日至13日。

疫苗被視為恢復正常生活關鍵之一，COVID-19疫苗第3劑施打、最新本土COVID-19疫情狀況，以及疫苗接種狀況，陳時中將於指揮中心下午2時疫情記者會說明。（編輯：管中維）1110124