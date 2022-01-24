迪化街餅店李亭香貯存逾期原料 罰30萬元

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（中央社記者江慧珺台北24日電）迪化街百年餅店李亭香遭衛生單位查獲貯存巧克力、焦糖布蕾粉與白豆沙等5項逾期原料，宜蘭呈康食品遭查獲貯存逾期雞腿排、櫻花蝦乾與牛蒡絲，分別遭罰新台幣30萬與6萬元。

衛生福利部食品藥物管理署今天發布新聞稿指出，與地方衛生局執行民國111年度春節複合式專案，針對春節應景食品製造端、販售端及餐飲端加強稽查抽驗，總計查核417家並抽驗1661件產品。

其中春節應景食品製造業者共稽查45家，查獲2家業者貯存逾期食品原料，分別為知名老店李亭香食品有限公司，以及宜蘭的呈康食品股份有限公司。

食藥署南區管理中心科長呂昀儒接受媒體電話聯訪表示，李亭香食品遭查獲倉儲貯存逾期食品原物料，為3款巧克力、焦糖布蕾粉與白豆沙，但對照工廠的投料製程紀錄與使用批號，確定逾期原物料未使用於產品。

呂昀儒說，宜蘭的呈康食品則是遭查獲冷凍庫貯存逾期的雞腿排、櫻花蝦乾與牛蒡絲。

呂昀儒表示，食品業者須自主管理倉儲，掌握食品與食品原物料先進先出原則，若遭衛生單位稽查貯存逾期食品或原料，會視違規品項多寡、公司資本額等狀況開罰；李亭香、呈康食品分別遭罰30萬與6萬元。

此外，彰化鈞舜實業股份有限公司的「原味豬肉絲」及「條子豬肉乾」則被查到防腐劑己二烯酸超標，開罰4萬元；台東天生牌金門高粱佐醃豬肉查獲3件豬肉和腸衣未標示原產地資訊，開罰3萬元。

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食藥署表示，傳統市場、賣場及超市等販售年貨業者共稽查317家，缺失事項經限期改正均複查合格；稽查牛肉、豬肉及其可食部位原料的原產地標示、包裝食品或散裝食品標示均與規定相符。

食藥署指出，另抽驗1422件應景食品，有1件檢出甜味劑與標示內容不相符、1件檢出漂白劑與規定不符，已要求違規產品下架，並由地方衛生局依法裁處；另有2件生鮮蔬果農藥殘留違規及1件菇類重金屬超標，已移請農政機關辦理，其餘皆符合規定。（編輯：方沛清）1110124