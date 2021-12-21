落實茶葉產地標示 茶改場建立多重元素檢驗方法

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茶改場建立多重元素檢驗方法，透過精密儀器檢測分析不同國家產地茶葉中多種微量元素含量特徵，再搭配收錄各國茶葉建立的資料庫，建立判別國產、非國產境外茶葉的鑑別技術。（茶改場提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 110年12月21日

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（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）為落實茶葉產地標示，茶改場建立多重元素檢驗方法，透過精密儀器檢測分析不同國家產地茶葉中多種微量元素含量特徵，搭配收錄各國茶葉的資料庫，判別國產、非國產境外茶葉。

鹿谷鄉農會配合杜絕境外茶混充台灣茶政策，今年修正茶賽辦法，規定繳茶者的茶葉限台灣國內生產，日前辦理高級凍頂烏龍茶冬季比賽開始實施，並透過行政院農業委員會茶業改良場「茶葉中多重元素檢驗方法」、「茶葉DNA分子鑑定」等流程，揪出5件「境外茶」。

茶業改良場今年向衛生福利部食品藥物管理署申請「茶葉中多重元素檢驗方法」，經審查通過，今年11月公告為公開建議檢驗方法。

茶改場長蘇宗振今天說，台灣的烏龍茶多以青心烏龍、台茶12號（金萱）等茶樹品種產製，由於東南亞等國家如越南、印尼、泰國、中國等地多年來引進相同品種、製茶機具及技術仿製生產，稱為「台式烏龍茶」，不易從品種或外觀與國產高山茶或凍頂烏龍茶區別。

蘇宗振指出，茶改場建立多重元素檢驗方法，透過精密儀器檢測分析不同國家產地茶葉中多種微量元素含量特徵，再搭配收錄各國茶葉建立的資料庫，建立判別國產、非國產境外茶葉的鑑別技術。

為強化國產茶與進口茶標示及市場區隔，茶改場會同農委會農糧署進行今年冬季地方特色茶競賽產地抽驗樣品鑑別分析，以多重元素分析為主，輔以感官品評鑑識、茶葉DNA分子鑑定等資料庫所建立的烏龍茶產地鑑別技術，分析審查後提出鑑定報告，今年有鹿谷鄉農會等茶賽主辦單位支持抽驗，以維護茶農、消費者權益。

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根據茶改場茶葉產地鑑別程序，茶樣首先經過「多重元素分析」判別是否為台灣茶、境外茶或含有境外茶，接著以「感官品評鑑識」判別品種、併堆、採摘方式、茶類，比對國內產區品種與茶類特性，及透過「茶葉DNA分子鑑定」比對是否為國內栽培品種，經分析結果召開審查會，提出鑑別結果報告。

而茶改場採用的多重元素分析流程包含樣品研磨及烘乾，經秤重後進行微波輔助酸消化，再經定量過濾、感應耦合電漿質譜儀（ICP-MS）進行元素分析，最後由資料庫判別為台灣茶或境外茶。（編輯：謝雅竹）1101221