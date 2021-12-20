鹿谷農會辦冬茶賽 首次DNA鑑定揪出5件境外茶

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南投縣鹿谷鄉農會辦理高級凍頂烏龍茶冬季比賽，今年比賽首次透過DNA分子鑑定判別茶樣產地，20日公布5件經行政院農業委員會茶業改良場判定為「境外茶」名單，其中南投縣2件、嘉義縣2件、彰化縣1件。（翻攝畫面）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 110年12月20日

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（中央社記者蕭博陽南投縣20日電）鹿谷鄉農會辦理烏龍茶冬季比賽，今年首次實施「DNA分子鑑定」並揪出5件「境外茶」冒充參賽遭淘汰，今天公布繳茶者姓名及所在鄉鎮，農會表示，明年起將請檢警偵辦有無觸法。

鹿谷鄉農會辦理高級凍頂烏龍茶冬季比賽，今年比賽首次透過DNA分子鑑定判別茶樣產地，今天公布5件經行政院農業委員會茶業改良場判定為「境外茶」名單，其中南投縣2件、嘉義縣2件、彰化縣1件，繳茶者的姓名遮蓋中間的「名」之後被公告。

鹿谷鄉農會公布冬茶評鑑名單，參賽者以往都關心「特等獎」得主，但由於今年首次抓「境外茶」混充台灣茶參賽，茶農這次反而好奇誰是「黑名單」，因此，公告一貼出便吸引眾人圍觀，由於繳茶者參賽時簽切結書，遭公告不得異議，農會管理層也簽名以示負責。

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鹿谷鄉農會總幹事林義能接受媒體聯訪表示，中國及越南等東南亞國家近年引進烏龍茶、高山茶相同品種，加上製茶機具及技術相仿，肉眼很難區別境外茶，如今透過茶改場檢測分析不同產地茶葉微量元素、特徵等，搭配比對各國茶葉資料庫，判別是否為境外茶。

根據鹿谷鄉農會「境外茶」名單，分別為彰化縣員林市吳○茹，茶樣明碼2616號；嘉義縣梅山鄉謝○杉，明碼0179號；嘉義縣梅山鄉官○福，明碼1441號；南投縣埔里鎮黃○林，明碼3918號；南投縣鹿谷鄉林○辰，明碼0317號。（編輯：陳仁華）1101220