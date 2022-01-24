因應營造缺工 勞動部媒合工班釐清人力需求

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（中央社記者張雄風台北24日電）勞動部今天表示，因應營造業缺工問題，已主動邀集營建工程公協會及職業工會釐清人力需求，更首次嘗試在媒合求職者、結訓學員外，新增媒合工班的作法，積極面對產業人力問題。

有關經濟日報報導質疑政府對於營造業的人力因應對策，勞動部勞動力發展署今天晚間發布新聞稿表示，除持續透過全國各地公立就業服務據點及台灣就業通網站提供求才服務外，也在去年底訂定「產業缺工專案推動方案」，規劃專案求才服務機制。

發展署指出，透過方案，一旦接獲外界反映特定行業缺工，即主動聯繫確認缺工廠商名單、職缺種類與數量、工作內容與薪資待遇等具體人力需求資訊，後續並以1個月為期，展開客製化的專案推動計畫，提供專案求才服務。

此外，有鑑於結合各式分包商、工班的勞務承攬為營造業的營運機制之一，為提升營造業人力媒合效益，發展署目前已啟動營造業專案作業，彙收各地區營建工程主要工種（鋼筋、模板、泥水、混凝土等）工班資料庫資訊。

截至今年1月21日止，已有52家工班提供聯絡資訊，發展署將於年後在地安排有需求的業者與相關營建工班直接面對面交流，提供人才或工班媒合以及必要的職業訓練。

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發展署統計，去年公立就業服務機構共計協助營造業求才登記4萬7284人，協助補實2萬4089人，求才補實率50.95%，並呼籲事業單位如有求才需求，可善加運用政府各項求才服務資源，包括求才媒合服務、徵才活動及就業促進工具等。

為提升營造業職安，勞動部職業安全衛生署對於營造業採取提高監督檢查量能、加強高職災及高風險項目專案檢查、加重高嚴重度違反項目處分，並運用科技技術等多元工具，以協助營造事業單位改善營造工地工作環境，落實施工安全衛生管理。（編輯：張雅淨）1110124