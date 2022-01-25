九份、金瓜石估春節湧人潮 瑞芳警3階段管制

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（中央社記者王朝鈺新北25日電）新北市政府警察局瑞芳分局今天表示，新北市金瓜石、九份地區預估春節期間將湧入大量遊客及車潮，警方規劃3階段交通管制措施，請民眾配合。

瑞芳警分局發布新聞稿表示，今年春節連假長達9天，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫影響，預估許多民眾會改以自駕出遊或返鄉，東北角地區因有戶外山海景點，又是往返宜花東重要替代道路，屆時預期將吸引大量旅客到訪或通行。

瑞芳警分局表示，春節連假期間，金瓜石、九份地區及台2線預期有大量遊客及車潮湧入，警方將利用景點停車場容納量衡量景點內的遊客總量，在景點地區規劃一般管制、A級管制和雙A級管制3階段交通管制措施。

警方指出，「一般管制」為管制遊覽車、中型巴士等大型車輛進入，其他自小客車輛自由通行，當九份地區停車場停車量達8成約300輛自小客車時啟動「A級管制」，將請民眾前往新9號停車場和水湳洞停車場停車，並轉搭接駁公車上山。

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若遊客持續進入，停車空間不敷使用時會啟動「雙A級管制」，僅開放公車、當地居民、持有通行證及婚喪喜慶等公共運輸車輛，其餘車輛只出不進，直到車流量舒緩為止，期間也將請遊客改至周邊景點，避免人潮擁擠。

警方表示，春節期間若有私人停車場違規攬客及收費紊亂情形，屆時警方將配合交通局加強執行取締、稽核，客運業者也會視旅客人數機動調度接駁班次，警方也呼籲民眾務必遵守中央流行疫情指揮中心指引，並配合管制措施進行分流，以維護個人及家庭健康。（編輯：李錫璋）1110125