110年1至11月酒駕死亡 高雄市34人最多

（中央社記者汪淑芬台北26日電）交通部道路交通安全督導委員會今天舉行記者會，公布去年1至11月道安統計，其中酒駕死亡人數達290人，是10年來首次比前一年同期增加，各縣市酒駕致死又以高雄市34人最多。

若依縣市別來看，民國110年1至11月酒駕死亡人數前5名，分別為高雄市34人、桃園市32人、屏東縣32人、台南市31人、台中市22人，與109年同期比較，酒駕致死人數增加的前5名為高雄市增11人、台東縣增9人、台南市增8人、彰化縣增7人、苗栗縣增5人。

道安會統計，110年1至11月道路交通事故死亡2704人，前5名縣市為高雄市296人、台南市270人、台中市265人、桃園市245人、新北市232人；與109年同期比較，增加較多的縣市為台北市增28人、宜蘭縣增25人、苗栗縣增23人、新北市增21人；減少較多的縣市為台中市減23人、高雄市減19人、雲林縣減15人、花蓮縣減14人、台南市減9人。

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不過，若依縣市每10萬人死亡人數來看，前5名為台東縣24.4人、嘉義縣23.5人、屏東縣22.4人、宜蘭縣22人、苗栗縣21人。

道安會分析110年1至11月交通事故原因及死亡人數前5名為：未注意車前狀況627人、未依規定讓車376人、酒醉（後）駕駛失控200人、違反號誌管制或指揮170人、左轉彎未依規定101人；受傷原因及人數前5名為：未依規定讓車9萬534人、未注意車前狀況8萬3624人、左轉彎未依規定2萬8127人、未保持行車安全距離2萬5255人、違反號誌管制或指揮2萬1775人。（編輯：張雅淨）1110126