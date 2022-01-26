勞動部北中南春安聯合勞檢 全台開罰126萬

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（中央社記者吳欣紜台北26日電）勞動部因應年關近、企業趕工，實施為期40天的春安勞檢，勞動部長許銘春及2名次長昨天至今天分別到北、中、南工地帶隊勞檢，全台總計開罰新台幣126萬元。

農曆春節將至，事業單位歲修與趕工作業頻繁，連帶增加職業災害發生風險，勞動部7日起啟動為期40天的春安勞檢，除會針對營建、交通運輸業加強勞檢，也納入夜間工作項目。

許銘春及勞動部次長王尚志、陳明仁昨天至今天分別帶隊到北、中、南三地，針對具高職業災害風險的重大營建工程、大型石化工以及容易發生超時工作致過勞的汽車貨運（物流）業者實施聯合檢查。

勞動部職業安全衛生署今天發布新聞稿說明勞檢結果，其中重大營建工程包含新北板橋江翠段E2區住辦新建工程以及台中發電廠1至10號機供煤系統改善工程共33項次、停工12項次，違反內容以承攬管理、墜落、倒崩塌、感電、自動檢查等防護措施不足為主。

大型石化工廠則是台灣中油公司石化事業部則共違反6項次，違反內容以防止火災爆炸、危害性化學品管理、自動檢查等防護措施不足為主。

而汽車貨運則有統一速達公司、嘉里大榮物流公司、新竹貨運公司共違反21項次，違反內容以未確實管理及標示危害性化學品、未確實管理物料堆放、勞工工作時間超過法令規定、勞工更換班次休息時間未達法令規定等。

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勞動部職業安全衛生署職業安全組組長朱文勇指出，這次聯合檢查違反勞動基準法部分，每項可處2萬元至100萬元罰鍰，違反職業安全衛生法部分，每項最高可處30萬元罰鍰，都將依法裁處，而北、中、南都已經各分別開罰51萬、60萬及15萬元，總計126萬。

職安署表示，春安勞檢將動員全國勞動檢查人力加強實施勞動檢查，至今已實施檢查3863家次，辦理安全衛生教育訓練及宣導30場次，「處罰不是目的，改善才是重點」，籲雇主應確實作好安全衛生設施及管理，保障每名勞工安全。（編輯：陳政偉）1110126