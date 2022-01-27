外國專業人員成年子女工作許可 開放網路申辦

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（中央社記者吳欣紜台北27日電）外國專業人員來台工作，如果符合規定要件，其子女也可申請工作許可在台工作。勞動部勞動力發展署今天表示，即日起已經提供網路線上申辦功能，不用出門就可申辦工作許可。

依據現行「外國專業人才延攬及僱用法」規定，外國專業人才、外國特定專業人才及外國高級專業人才經內政部移民署許可永久居留或歸化後，其成年子女只要符合內政部移民署規定的在台居住要件，就可以不經雇主申請，直接向勞動部申請工作許可在台灣工作。

發展署發布新聞稿指出，為了提供多元及便捷的申辦管道，即日起提供網路線上申辦功能，外國專業人員的成年子女可以透過「外國專業人員工作許可申辦網」，全年無休24小時的線上送件、繳費、通知及查詢等服務，不用出門就可申辦工作許可。

發展署表示，外國專業人員的成年子女如果要透過網路線上申辦工作許可，只需要在「外國專業人員工作許可申辦網」填妥姓名、國籍和護照等相關基本資料，就能先申請帳號，之後再上傳應備文件及繳交審查費後即可完成工作許可申辦手續。

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發展署也提到，透過網路線上申辦工作許可不受政府機關上下班時間才能收件的限制，能有效縮減申辦所需花費的時間及郵寄文件往返時間，並可利用「申辦進度查詢」功能即時掌握申請案件審查進度，快速又方便。

發展署表示，民眾若想更進一步了解外國專業人員成年子女申辦工作許可相關資格規定、所需要檢附的文件或如何透過網路線上申辦，可直接撥打諮詢專線（02）8995-6000，將由專人提供服務及協助。（編輯：管中維）1110127