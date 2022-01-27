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海保署：滾動精進台灣白海豚保育計畫 降低危害

2022/1/27 13:10
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（中央社記者王揚宇台北27日電）環團今天表示，一隻死亡台灣白海豚21日在安平港被發現，籲政府重視保育；海保署副署長吳龍靜說，已擬定保育計畫及相關措施，努力降低危害，也會根據科學調查結果，滾動精進保育計畫。

時代力量立委陳椒華今天與台灣蠻野心足生態協會、台灣媽祖魚保育聯盟等單位，在立法院召開記者會，說明有一隻白海豚21日在台南安平港被人發現時已死亡，且外觀上有多處深淺、新舊不一的異物勒痕，研究團隊仍在分析死因。

台灣大學獸醫專業學院副教授楊瑋誠說，雖然現在無法很確定死因，但會越來越明瞭，而各界也不應只注意到死因為何，更要知道牠生前遭受哪些威脅，像是過去有研究發現，超過8成的白海豚，身上有異物纏繞傷痕，約6成可觀察到有皮膚病灶。

陳椒華說，白海豚可作為台灣環境污染的指標，如果白海豚滅絕，代表整個西部海岸出了很多問題，希望海洋委員會海洋保育署能好好保育白海豚。

今天受邀出席的吳龍靜指出，任何一隻台灣白海豚的死亡，都是重大損失，海保署也積極希望了解死因，強化保育措施；此外，已盤點威脅白海豚的因素，並擬定保育計畫及相關措施，包括持續監測調查研究、維護棲地、人為衝擊管制、保育教育及在地參與，也推出44個行動方案。

吳龍靜舉例，去年與漁業署合作，推動廢棄漁網收購，就是希望減少漁具丟棄到海洋中的數量，從源頭努力；另外，海保署也持續做水質監測，目前水質情況屬於良好。

至於是否要擴大白海豚的重要棲息環境範圍，吳龍靜說，目前已將調查範圍往北延伸到淡水、往南延伸到台南，一切會視科學證據；不過，今年的重點計畫之一，就是要進一步確認雲嘉地區海域，是否為白海豚的穩定育幼場所。

吳龍靜強調，會依據相關科學研究調查結果，滾動精進保育計畫，且海保署也成立諮詢小組，請專家學者提供保育建議等。（編輯：黃國倫）1110127

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