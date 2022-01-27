國產雜糧料理競賽9獎出爐 2款網購、飯店吃得到

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（中央社記者楊淑閔台北27日電）為推廣國產雜糧，農糧署首次辦理「國產雜糧料理競賽」，今天頒發3組、9獎項，並宣布上網買得到獲獎的胡麻菌菇舒肥雞胸、到飯店吃得到福爾摩沙之旅套餐。

行政院農業委員會農糧署舉辦「2021『糧』身打造國產雜糧料理競賽」頒獎活動，針對業餘1組、專業2組，都頒發冠、亞、季軍獎項及獎金。

業餘的「親子御便當」組，依序由取名「河童親子咖哩丼」、「愛的穀粒123」及「勝利的雜糧丸子御便當」3道料理獲獎。

專業有兩組，「創意套餐料理」組，依序由「百味齊綻糧心萌」、「福爾摩沙之旅」、「糧食美景」獲頒冠、亞、季軍。「創意即時料理包」組，則由「胡麻菌菇舒肥雞胸」、「宮保猴菇珍穀飯」、「二穀三糧燉薯麻麵」獲得前三名。

不僅頒發獎項，主辦單位媒合上述專業組的2道獲獎料理上市，包含小氣老闆私廚的「胡麻菌菇舒肥雞胸」，至「愛上烹調」即可網購，吃得到滿滿胡麻、菌菇香氣，並正式取名為「胡了！花財滿袋」。

另一道是台中長榮桂冠酒店「福爾摩沙之旅」套餐，原為3道菜，業者搭配其長園中餐廳菜色，延伸為8道菜的「五穀豐登套餐」上桌，以獲獎美名吸引老饕品嚐。

農糧署副署長蘇茂祥說，去年舉辦時，每一組都有20多、30組報名參賽，初賽選出10組，決賽評出各3組獲獎，用意是要透過美食刺激市場對國產雜糧提高需求，以利擴大種植面積。

他強調，國產雜糧有5大優點，在地產，所以「新鮮」；通過產銷履歷比率在國產作物中最高，所以「安全」；高纖維，所以「健康」，以及「非基改」、「碳足跡最少」。

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蘇茂祥也告訴中央社記者，目前水稻生產過剩、自給率超過100%，正在推動減產，同時要增產國產雜糧，迄今落花生栽種2萬公頃最多，其次是玉米約3萬公頃（食用、硬質玉米各1.5萬到1.6萬公頃），第三名是甘藷9000多到1萬公頃，第四名是紅豆6000、7000公頃，第五名是大豆3500公頃，第六名是芝麻2000、3000公頃，第七名小麥數百公頃，其他例如紅藜約200、300公頃。

他並說，以國產作物整體來說，通過產銷履歷的平均比率約10%，國產雜糧通過產銷履歷的整體平均比率多出10個百分點，約2成以上，其中以大豆有半數通過占比最高，且市場需求還在成長，5年內要擴增至栽種1萬公頃。（編輯：管中維）1110127